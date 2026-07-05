Colapinto explotó contra Gasly tras una maniobra en la largada: "¡Es inaceptable!".

El piloto argentino protagonizó un fuerte cruce por radio con su compañero de Alpine en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña. Pese al incidente, remontó diez posiciones y terminó noveno.

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un fuerte cruce por radio con su compañero de Alpine, Pierre Gasly , luego de una maniobra en la largada del Gran Premio de Gran Bretaña que estuvo cerca de terminar en un choque entre ambos.

El incidente ocurrió en la primera vuelta de la carrera disputada en Silverstone , cuando Colapinto, que había partido desde el 19° lugar , avanzó rápidamente varias posiciones. En medio de esa remontada inicial, Gasly lo cerró en una frenada y obligó al argentino a salirse de la pista, provocando que su monoplaza patinara y quedara muy cerca de impactar contra el del francés.

La acción desató la bronca del piloto bonaerense, que descargó toda su frustración a través de la radio del equipo. "¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me cerró", le dijo Colapinto a su ingeniero de pista, Stuart Barlow. Desde el muro intentaron calmarlo: "Vamos, cabeza abajo acá. Ok, amigo, estaba apretado contra vos".

Sin embargo, el argentino insistió en que la responsabilidad había sido de su compañero: " ¡No, amigo! Se movió en el frenaje. ¿Qué carajo está haciendo? ¡Casi chocamos! ".

Barlow volvió a pedirle que se concentrara en la carrera: "Ok, amigo. Concentrémonos acá. No hay nada que podamos hacer con eso". La respuesta de Colapinto fue contundente: " ¡Es inaceptable! ". Finalmente, el ingeniero cerró la conversación con una consigna clara: "Concentrémonos en nosotros y en pasar a Hülkenberg".

El piloto argentino protagonizó un fuerte cruce por radio con su compañero de Alpine en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña. Pese al incidente, remontó diez posiciones y terminó noveno.

Una remontada que terminó en los puntos

Más allá del tenso episodio, Colapinto mantuvo un ritmo competitivo durante toda la carrera. Tras una buena largada, continuó avanzando en el clasificador y terminó superando a su propio compañero de equipo.

El argentino finalizó noveno, después de ganar 10 posiciones respecto de su lugar de partida, y sumó dos puntos para Alpine. Gasly, en tanto, cruzó la meta en el 10° puesto, por lo que la escudería francesa cerró el fin de semana con tres unidades.

La remontada de Colapinto terminó de definirse en las vueltas finales, cuando un accidente de Max Verstappen obligó al ingreso del Safety Car. La neutralización de la competencia, sumada a una penalización de cinco segundos para Kimi Antonelli, le permitió escalar hasta el noveno lugar definitivo.

La carrera quedó en manos de Charles Leclerc, quien consiguió su primera victoria de la temporada. El podio lo completaron George Russell y Lewis Hamilton.

Tras este resultado, Colapinto volverá a la actividad el 12 de julio en el Festival de la Velocidad de Goodwood, antes de afrontar el Gran Premio de Bélgica, que se disputará del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps.