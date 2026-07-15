Partido histórico y millonario en el Mundial 2026: cuánto valen los planteles de Argentina e Inglaterra

Los británicos cuentan con uno de los planteles más caros de la Copa del Mundo y le sacan una importante diferencia de valor a la Albiceleste.

Inglaterra es uno de los planteles más caros de toda la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 va llegando a su fin, y estas semifinales entregarán uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol. Argentina e Inglaterra batallarán por un lugar en la gran final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.

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Ambos combinados nacionales tienen una enorme jerarquía en sus planteles. Sin embargo, uno de los dos cuenta con una ventaja abismal en el aspecto económico , por lo que se registra una brecha millonaria a pesar de integrar el top 10 de las plantillas mejor cotizadas del certamen.

Inglaterra es el segundo plantel más caro del Mundial 2026 . En total, los convocados por Thomas Tuchel suman u$s1.553 millones , ubicándose delante de España y debajo de Francia. Esto se debe a la gran cantidad de figuras con las que cuenta en todas las líneas.

Argentina enfrentará por primera vez a una selección que la supere en el valor total del plantel.

Jude Bellingham es el jugador mejor cotizado de toda la escuadra británica , con un valor de u$s148.5 millones. Detrás de él aparece Declan Rice (u$s137 millones) y lo sigue Bukayo Saka (u$s125.6 millones). Su capitán y goleador, Harry Kane, tiene 32 años, pero su ficha mantiene una cotización que alcanza los u$s102.8 millones

Inglaterra es de los pocos planteles que cuentan con más de dos jugadores por encima de la línea de los u$s100 millones. Además, es necesario destacar que Tuchel dejó afuera a figuras de alto valor como Cole Palmer, Phil Foden o Trent Alexander-Arnold, quienes podrían haber acercado mucho más al equipo a la línea de Francia en el total.

Bellingham y Kane son las armas del conjunto inglés. Cuenta de X: @England

Cuánto vale el plantel de Argentina y cuáles son sus jugadores más caros

Argentina hasta el momento no se ha enfrentado a los planteles más caros de la Copa del Mundo. Los dirigidos por Lionel Scaloni le han sacado ventaja a rivales con una cotización mucho menor a la que ostenta su propia plantilla, cuyo valor total asciende a los u$s922 millones.

El jugador mejor valorado entre los 26 convocados es Julián Álvarez, quien está tasado en u$s114.2 millones. Detrás aparece Enzo Fernández, en u$s102.8 millones, y cierra el podio Lautaro Martínez, cuya ficha se ubica en u$s97 millones. El capitán, goleador y máxima figura es Lionel Messi. A sus 39 años, el mejor jugador de la historia tiene un valor de u$s17 millones.

Messi no llega como el jugador más caro de Argentina, pero es la esperanza de todo un país. Cuenta de X: @Argentina

Todo listo para la semi: posibles formaciones de Argentina - Inglaterra

Este miércoles 15 de julio, desde las 16:00, Argentina e Inglaterra protagonizarán una final anticipada en la Copa del Mundo con el objetivo de conseguir un lugar en el duelo definitivo. El choque se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La escuadra británica no podrá contar con Jarell Quansah por cumplir una fecha más de suspensión, pero Thomas Tuchel recuperó a Reece James. Si bien el lateral llegará al límite desde lo físico, el entrenador no deberá recurrir a improvisaciones para cubrir ese puesto.

El posible once titular sería: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane.

Argentina aún no decidió si apostará por el mismo once que inició el duelo ante Suiza o si habrá cambios para mejorar el funcionamiento. Rodrigo De Paul no está en su mejor momento y parece ser el nombre a salir, aunque no se definió si entrará Nicolás Otamendi para cambiar la defensa o si cederá su lugar a una variante más ofensiva como Nicolás González o Giuliano Simeone.

El posible once sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; De Paul o González o Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.