Apoyo de congresistas de EEUU a la política fiscal y de inversiones del Gobierno







El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a una delegación de congresistas de los Estados Unidos que destacaron el rol de la Argentina como socio estratégico en la región. Milei se sumó a la reunión y saludó a los visitantes.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvo este lunes un encuentro en la Casa Rosada con una comitiva de legisladores de Estados Unidos encabezada por Vern Buchanan, vicepresidente de la Comisión de “Ways and Means”, especializada en temas de impuestos, comercio y aranceles. La reunión se dio en medio de la negociación del Gobierno argentino con el Tesoro de ese país por un auxilio económico para llegar a las elecciones de octubre.

A mitad de la reunión, el presidente Javier Milei ingresó al Salón Sur para saludar personalmente a cada uno de los visitantes, gesto que fue bien recibido por los congresistas.

Durante el diálogo, se repasaron distintos aspectos de la relación bilateral. Los legisladores remarcaron el rol de la Argentina como “aliado estratégico” de Washington en América del Sur y destacaron el respaldo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, al rumbo económico local, en vísperas de la próxima reunión de Milei con su par estadounidense, Donald Trump, y con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El encuentro también puso foco en la política de equilibrio fiscal que impulsa el Gobierno, así como en los avances de desregulación y simplificación del Estado. Los congresistas resaltaron, además, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificaron como una herramienta clave para favorecer el ingreso de capitales.

Además de Buchanan, participaron los congresistas Claudia Tenney, Greg Murphy, Nicole Malliotakis, Andy Ogles y Norma Torres. También asistieron representantes de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y funcionarios vinculados a la Cámara de Representantes, la Fuerza Aérea y la Corte Suprema de ese país. Francos congresistas de eeuu 2 El presidente Javier Milei se acercó a saludar a los congresistas de EEUU.