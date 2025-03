Fórmula 1: el asesor de Alpine reconoció que Australia no fue un buen comienzo

Pierre Gasly, por otra parte, experimentó complicaciones al manejar su vehículo y le faltó velocidad durante la competencia. Inició en la novena posición, pero descendió dos puestos. Un error al pasarse en una curva permitió que Charles Leclerc, de Ferrari, lo adelante. Finalmente, Gasly concluyó la carrera en el undécimo lugar, sin lograr puntos para su equipo.

En su cuenta de Instagram el italiano posteó una foto de él en los preparativos antes de la carrera y opinó sobre el fin de semana. “No es un buen comienzo de temporada, pero nos mantenemos positivos y esperamos la próxima semana en China” , expresó como pie de foto.

Si bien Briatore es asesor ejecutivo, tiene poder de decisión en la escudería. Fue el encargado de agregar a Franco Colapinto como reserva de Alpine.

