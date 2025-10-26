Golpe en la Fórmula 1: ganó Landó Norris y superó a Oscar Piatri en la cima del campeonato







El británico fue arrollador en el Gran Premio de México y desplazó a su compañero de McLaren en el liderazgo del campeonato de pilotos. Verstappen quedó tercero y se prende en la pelea.

Lando Norris dominó sin oposición en México.

Lando Norris evitó un caos inicial para ganar el domingo el Gran Premio de la Ciudad de México desde la pole position y arrebatarle el liderato del campeonato de la Fórmula 1 a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, por un solo punto.

El australiano Piastri, que había comenzado la carrera en el séptimo lugar y con 14 puntos de ventaja sobre el británico, terminó quinto.

Charles Leclerc fue segundo para Ferrari, a 30,3 segundos de Norris, mientras que el actual campeón de Red Bull, Max Verstappen, consiguió su sexto podio consecutivo en tercer lugar después de un final emocionante a solo 0,7 segundos del monegasco.

Oliver Bearman fue cuarto para Haas en el mejor resultado de la carrera del piloto británico, luego de que un coche de seguridad virtual al final acabara con las esperanzas de Piastri de superarlo.

Fórmula 1: así quedó el campeonato de pilotos Pos. Piloto Equipo Puntos

1 L. Norris McLaren 357 2 O. Piastri McLaren 356 3 M. Verstappen Red Bull 321 4 G. Russell Mercedes 258 5 C. Leclerc Ferrari 210 6 L. Hamilton Ferrari 146 7 K. Antonelli Mercedes 97 8 A. Albon Williams 73 9 N. Hülkenberg Stake Sauber 41 10 I. Hadjar Racing Bulls 39 11 C. Sainz Jr Williams 38 12 F. Alonso Aston Martin 37 13 O. Bearman Haas 32 14 L. Stroll Aston Martin 32 15 L. Lawson Racing Bulls 30 16 E. Ocon Haas 30 17 Y. Tsunoda Red Bull 28 18 P. Gasly Alpine 20 19 G. Bortoleto Stake Sauber 19 20 F. Colapinto Alpine - 21 J. Doohan Alpine -

