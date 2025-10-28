Fórmula 1: las declaraciones del director de Alpine sobre Franco Colapinto, tras el GP de México, pone paños fríos

El jefe de la escudería francesa salió a hablar, tras la carrera en el circuito de Hermanos Rodríguez, sobre el desempeño del equipo.

El director de Alpine , Steve Nielsen, analizó el desempeño del equipo en el Gran Premio de México y destacó el esfuerzo de los pilotos en una carrera marcada por las limitaciones del monoplaza A525. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly enfrentaron dificultades para mantener un ritmo competitivo, lo que se reflejó en sus posiciones finales: 16° y 15 °, respectivamente.

Nielsen reconoció que el auto presentaba serios problemas de manejo y que las estrategias implementadas no lograron compensar las falencias del vehículo. A pesar de las condiciones adversas, el director del equipo valoró el esfuerzo de ambos pilotos y aclaró que se les permitió competir entre sí sin restricciones , aunque con precaución para evitar riesgos innecesarios.

El team manager de Alpine explicó que el equipo adaptó su estrategia a mitad de carrera, tras observar que otros pilotos lograban extender la vida útil de sus neumáticos. " Decidimos arriesgar con Pierre al cambiar a compuestos blandos antes de lo previsto ", comentó Nielsen. Esta decisión buscaba aprovechar una posible ventaja, aunque el resultado final no fue el esperado.

Sobre la competencia interna entre Colapinto y Gasly, Nielsen aclaró: "Les dimos la oportunidad de luchar por posiciones, sin asumir riesgos innecesarios". El director también destacó que, aunque el A525 no ofrece un rendimiento competitivo, ambos pilotos dieron lo máximo en un contexto difícil.

El ingreso del Virtual Safety Car ( VSC) en las vueltas finales, tras el incidente de Carlos Sainz, impidió que Colapinto pudiera superar a Gasly . "Sabíamos que sería una tarde complicada, y así fue", admitió Nielsen, quien resaltó el mérito de los pilotos por mantenerse en pista a pesar de las limitaciones del auto.

El piloto argentino evaluó su actuación en el GP de México y señaló que el desgaste de los neumáticos duros afectó su ritmo durante gran parte de la carrera. "Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip", declaró Colapinto, quien reconoció que, aunque mejoró con los compuestos blandos, el cambio llegó demasiado tarde para recuperar posiciones.

Colapinto también mencionó los problemas con Lance Stroll, piloto de Aston Martin, quien lo obligó a salirse de la pista en la primera vuelta. "Nunca mira los espejos", criticó el argentino, aunque logró recuperarse rápidamente. A pesar de las dificultades técnicas, el piloto mantuvo una actitud positiva y miró hacia adelante: "Tenemos que trabajar para la próxima", afirmó, con la vista puesta en el Gran Premio de Brasil, que se disputará el 9 de noviembre.

El equipo Alpine aceptó que el A525 no cuenta con el rendimiento necesario para competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, Nielsen y Colapinto coincidieron en que el análisis de la carrera servirá para mejorar en las próximas fechas, aunque el margen de maniobra sigue siendo limitado. "No hay mucho más que rescatar, pero aprenderemos de esto", concluyó el piloto argentino.