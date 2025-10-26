Fórmula 1: a qué hora arranca la carrera del GP de México







Franco Colapinto tuvo complicaciones en la clasificación con su Alpine y largará en el puesto 20.

Franco Colapinto largará 20° en el GP de México este domingo 26 de octubre.

Franco Colapinto tuvo un buen viernes de prácticas libres pero bajó su rendimiento y, tras salirse de pista, largará en la última colocación en el Gran Premio de México. El argentino todavía no sumó puntos en la temporada 2025. Sin embargo busca una buena actuación que lo vuelva a poner sobre Pierre Gasly, su compañero de Alpine.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la clasificación, el argentino giró en 1:17.670, a 0.124 del registro de su compañero, quien registró su última vuelta en 1:17.546 para ubicarse en la 18° colocación. En tanto, Colapinto partirá este domingo desde la 20° posición en la carrera del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En México, Colapinto aseguró tener su "mejor viernes" desde su regreso a la máxima categoría del automovilismo. En las FP1 y FP2, finalizó 9° y 18°, respectivamente. Sin embargo, recordó porqué el A525 de Alpine es uno de los coches con peor rendimiento en la pista: “En la FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es super duro con los pianos, es inmanejable. Hicimos un par de cosas y mejoramos un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes. Por eso estamos tan atrás”.

colapinto Cómo es el circuito del Gran Premio de México El Gran Premio de México se disputa en el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez, situado al este de la Ciudad de México, dentro del complejo deportivo Magdalena Mixhuca. El trazado cuenta con una extensión de 4,304 kilómetros y un total de 16 curvas —siete hacia la izquierda y nueve hacia la derecha— que ponen a prueba la precisión de los pilotos.

Una de sus particularidades más destacadas es la altitud: el circuito se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que modifica la respuesta aerodinámica y el rendimiento de los motores. Además, el recorrido atraviesa el estadio Foro Sol, donde los autos ingresan entre tribunas repletas de público, conformando una de las postales más icónicas de la Fórmula 1.

Fórmula 1: cómo ver en vivo el Gran Premio de México En la Argentina, el Gran Premio de Estados Unidos podrá verse en directo a través de la plataforma de streaming Disney+. También estará disponible en F1 TV, el servicio oficial de la Fórmula 1, que ofrece la transmisión completa del evento con distintas opciones de cámara y contenido adicional para los suscriptores. Los horarios del Gran Premio de México: Este domingo 26 de octubre se correrá el Gran Premio de México a las 17 horas. Luego quedarán solo cuatro fechas en el campeonato: 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre: GP de Las Vegas

30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)