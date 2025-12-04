Franco Colapinto respaldó a Kimi Antonelli tras los comentarios de odio y propuso sanciones + Seguir en









El argentino consideró que el nivel de agresión en redes sociales “cruzó una línea que no debería cruzarse nunca” y llamó a bajar el tono de las declaraciones desde los propios equipos de Fórmula 1.

Franco Colapinto respaldó a Kimi Antonelli y repudió la agresión que recibió en redes.

Luego de la catarata de críticas que cayó sobre Kimi Antonelli, el joven piloto de Mercedes que perdió una posición en el Gran Premio de Qatar ante Lando Norris sobre el final de la carrera, el argentino Franco Colapinto se mostró preocupado por el nivel de agresión en redes sociales y advirtió que la situación “cruzó una línea que no debería cruzarse nunca”.

En ese sentido, el piloto de Alpine hizo una autocrítica puertas adentro y sostuvo que para no contribuir a este clima hostil, los propios competidores deberían bajar el tono de sus declaraciones. “Creo que también debemos tener más cuidado con lo que decimos después de las carreras o durante ellas. Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi, y eso también es algo que debe evitarse antes de que llegue el odio, porque siempre hay alguien que lo genera, y ahí es donde debemos trabajar, evitar esos momentos”, dijo el piloto argentino en diálogo con Motorsport.

De esta manera, el argentino propuso penalizar este tipo de comentarios de odio: "A nosotros nos penalizan por decir malas palabras en los medios, pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada. Tal vez es algo que habría que revisar, porque no es muy justo”.

El episodio en Qatar que le costó a Kimi Antonelli una ola de odio La controversia comenzó a partir de un episodio durante el Gran Premio de Qatar que podría ser fundamental para la definición del campeonato de pilotos. A falta de dos vueltas para el final de la carrera, Lando Norris, que ocupa el primer lugar de la tabla de puntos, apenas por encima de Max Verstappen y Oscar Piastri, llegaba en quinta posición, dejando un escenario muy abierto para el cierre de la temporada en Abu Dhabi.

Si el conductor británico finalizaba en esta posición, un podio en Abu Dhabi no le garantizaba quedarse con el campeonato, teniendo en cuenta que Verstappen está tan solo a 12 puntos de distancia -si hubiera quedado quinto estaría a 10-. Por lo tanto, cada punto que pudiera sumar en Qatar sería clave para tomar distancia del nerlandés en la tabla y acercarse al título.

En este marco, cuando todos los equipos empezaban a sacar las calculadoras para especular con resultados en Abu Dhabi, Antonelli cometió un insólito error y fue sobrepasado por Norris, que finalmente se quedó con la cuarta posición. Este error no solo le costó dos puntos sino que, una vez finalizada la carrera, el italiano recibió una enorme oleada de críticas, sobre todo de parte de los fanáticos de Red Bull (equipo de Verstappen). Incluso, el ingeniero de la escudería informó por la radio que el joven piloto "se dejó pasar por Norris", insinuando que lo había hecho a propósito. Franco Colapinto reafirmó su apoyo a Antonelli y cuestionó: "Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez" Ante este escenario, Colapinto reflexionó: “No sé. Solo pensaba en las multas que recibimos si decimos malas palabras en la TV o en los medios, y luego en la gente que, sin pensar o sin tener toda la información o el panorama completo, dice cosas que generan odio, que es mucho peor que decir ‘mierda’ o lo que sea. Eso crea algo mucho más grande y no reciben ninguna consecuencia. Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez”, cuestionó el argentino. En ese sentido, insistió: "No se siente muy justo todo eso. Tal vez debería cambiar, tal vez no; yo no soy quien decide, así que no me meteré demasiado, pero probablemente es algo que habría que revisar”. Para cerrar el tema, el piloto de 22 años se dirigió a Antonelli y recomendó: “Son solo personas detrás del teclado escribiendo cosas y no puedes hacer nada al respecto. Es algo que últimamente está en los deportes y en cualquier persona que tenga interacción con los fans. Claro que está mal, pero también es algo muy complicado de controlar y frenar. Así que creo que la forma más fácil de manejarlo es simplemente no mirarlo, no enfocarte en eso, no darle importancia a lo que ves en redes sociales”.