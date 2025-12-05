Lando Norris terminó primero en la FP1 del Gran Premio de Abu Dhabi y Colapinto décimo + Seguir en









En la primera práctica libre del último GP del año, el argentino hizo una buena primera prueba en una sesión que contó con varios pilotos suplentes.

El piloto británico Lando Norris (McLaren) finalizó en el primer puesto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi, correspondiente a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato de Fórmula 1.

Norris, que este domingo buscará ganar el campeonato de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, registró un tiempo de 1:24,485 y le sacó solo ocho milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), otro de los aspirantes al título.

A su vez, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también terminó muy cerca de la punta y quedó a solo 16 milésimas de Norris.

Por otra parte, el argentino Franco Colapinto tuvo una sólida actuación para finalizar décimo, ya que en su mejor registro de vuelta quedó a solo 370 milésimas de Norris en el Circuito de Yas Marina.

La práctica libre 1 del GP de Abu Dhabi contó con la presencia de varios pilotos de reserva. Entre ellos estuvo el mexicano Patricio O´Ward, quien reemplazó en McLaren al australiano Oscar Piastri. Este último, que también tiene chances de ser campeón este fin de semana, tendrá que dar muchas vueltas en las prácticas libres 2 y 3 para ponerse a tono de cara a la clasificación de este sábado.

La actividad en el GP de Abu Dhabi continuará a las 10, con la práctica libre 2,. Así terminó la FP1 del GP de Abu Dabi 1- Lando Norris (McLaren) 2- Max Verstappen (Red Bull) 3- Charles Leclerc (Ferrari) 4- Kimi Antonelli (Mercedes) 5- Nico Hulkenberg (Sauber) 6- George Russell (Mercedes) 7- Gabriel Bortoleto (Sauber) 8- Oliver Bearman (Haas) 9- Carlos Sainz Jr. (Williams) 10- Franco Colapinto (Alpine) 11- Ryo Hirakawa (Haas) 12- Isak Hadjar (Racing Bulls) 13- Paul Aron (Alpine) 14- Patricio O´Ward (McLaren) 15- Arvid Lindblad (Red Bull) 16- Arthur Leclerc (Ferrari) 17- Ayumu Iwasa (Racing Bulls) 18- Luke Browning (Williams) 19- Jak Crawford (Aston Martin) 20- Cian Shields (Aston Martin)