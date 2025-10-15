Fórmula 1: Mercedes confirma a George Russell y Kimi Antonelli para la temporada 2026

La escudería alemana ratificó en sus puestos a los mismos pilotos para la próxima temporada, con la expectativa que expriman los nuevos motores y aprovechen las modificación en el reglamento para 2026.

A falta de varias carreras para el final de la actual temporada, desde la escudería Mercedes no dieron espacio para más especulaciones y decidieron anunciar quienes serán sus pilotos en 2026.

La determinación del equipo alemán remarca estabilidad y confianza, ya que sus elegidos son George Russell y Kimi Antonelli , mismos pilotos de la actualidad.

Recordemos que Mercedes marcha segundo en el Campeonato Mundial de Constructores esta temporada, con 325 puntos , seguido por Ferrari con 198 y Red Bull con 190.

Cabe destacar que la Fórmula 1 se enfrentará un cambio significativo la próxima temporada, con cambio de reglamentación e inicio de un nuevo ciclo de motores con el potencial de sacudir el orden jerárquico existente.

El anuncio no fue una sorpresa, ya que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dejó claras sus intenciones hace tiempo. "Confirmar nuestra alineación de pilotos siempre fue solo una cuestión de cuándo, no de si", dijo el austríaco en un comunicado del equipo.

"Queríamos tomarnos nuestro tiempo, llevar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todo el mundo, todas las partes estaban contentas", agregó al respecto el director del equipo. De esta forma, también se despejaron todas los rumores que había con la posibilidad de sumar al tetracampeón Max Verstappen a Mercedes.