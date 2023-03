Fórmula 1: Verstappen abre la temporada con una victoria en Bahréin

El neerlandés finalizó 11 segundos por delante de su compañero de equipo Sergio Pérez. Ambos tuvieron una estrategia diferente al resto de los pilotos.

Antes del primer tercio de la carrera, cuando todos cambiaron sus neumáticos blandos a duros, ellos cambiaron sus blandos por los de la misma característica. Luego, los aguantaron hasta el último tercio del Gran Premio, cuando pusieron los duros.

El triunfo de Verstappen desde la pole position, con Pérez tomando la bandera a cuadros 11,9 segundos por detrás, fue su primera victoria en Baréin y también la primera vez que el bicampeón gana la carrera inaugural de una campaña.

Charles Leclerc, de Ferrari, rodaba en tercera posición cuando frenó y se detuvo a 17 vueltas del final, gritando "¡No, no, no! No hay potencia" por la radio del equipo.

El veterano doble campeón del mundo Fernando Alonso adelantó al Ferrari de Carlos Sainz con un emocionante movimiento rueda a rueda a 12 vueltas del final para asegurar el último lugar del podio para Aston Martin.

La próxima fecha del calendario será el Gran Premio de Arabia Saudita, que se correrá el 19 de marzo.

El regreso de Nikita Mazepin

El presidente del Tribunal de la Unión Europea publicó el miércoles un mandato que suspende una parte de las sanciones relacionadas con la guerra de Ucrania impuestas contra el piloto ruso Nikita Mazepin, lo que le permitiría una vuelta a la máxima categoría de automovilismo.