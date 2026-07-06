La pelota parada, la vía de escape que Argentina puede explotar para compensar la falta de gol de los centrodelanteros

Cuatro de los once goles de los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mundial 2026 surgieron de jugadas de balón detenido. Lionel Messi y Roberto Ayala reconocieron la importancia de este recurso.

Cuatro de los 11 goles de Argentina en este Mundial surgieron de una jugada de pelota parada.

En la previa del cruce de la Selección argentina frente a Egipto , los dirigidos por Lionel Scaloni sumaron 11 goles en cuatro partidos del Mundial 2026 . Un promedio de más de dos tantos por encuentro. Una cifra que se entiende por la solución que encontró la Albiceleste frente a la falta de gol de sus centrodelanteros: la pelota parada.

“ Puede pasar que la pelota parada también tenga su protagonismo , hemos trabajado en todo sentido”, afirmó Roberto Ayala , entrenador asistente de Scaloni en la previa ante Cabo Verde.

Aquel cruce de dieciseisavos de final se terminó de definir en un cabezazo de Cristian Romero , que después fue otorgado en contra a Diney Borges, tras un tiro libre de Lionel Messi . Y fue el mismo capitán el que reconoció: “ Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada y en partidos así es importante . Tenemos buenos cabeceadores, gente que va muy bien arriba como Cuti y Licha”.

Incluso el último entrenamiento antes de enfrentar a Egipto por los octavos de final terminó con ejercicios de pelota parada específicos. No quedan dudas de que el cuerpo técnico encontró allí una vía de escape en momentos difíciles en los que no encuentra la definición.

Mientras Lionel Messi anotó siete goles en esta competencia, de los dos centrodelanteros argentinos solo Lautaro Martínez marcó uno y de penal . Los goles a los 9 no llegan, porque las chances de gol no les llegan. Aquello también es consecuencia del funcionamiento del equipo.

Scaloni plantea una formación con cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos delanteros (Messi y un 9, Julián o Lautaro). Sin extremos y sin laterales con presencia permanente en el ataque.

En el lateral izquierdo, el puesto lo estuvo ocupando Facundo Medina, que en el Olympique de Marsella acostumbra a jugar de central. En este nuevo rol, si bien sorprendió con grandes actuaciones e incluso con una asistencia al capitán argentino, las exigencias de las transiciones entre el ataque y la defensa son mayores a las que suele atravesar.

Por la otra banda, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se alternaron la posición, el ex Boca con más presencia, pero ninguno logró alcanzar la faceta ofensiva que mostraron en otras competencias.

Con respecto a Qatar 2022 también hay una pieza faltante: Ángel Di María. El jugador de Rosario Central que se retiró de la selección luego de la Copa América 2024, era la rueda de auxilio para desbordar y definir en el ataque argentino.

La falta de la ofensiva argentina por las bandas hace que el juego recaiga aún más en el mediocampo, que cuando no sabe a dónde salir la respuesta de siempre es Messi. Y aunque el diez está haciendo un Mundial fantástico, a sus 39 años es la principal carta de ataque argentina.

La pelota parada: el comodín argentino

En esos baches es donde Argentina decidió respaldarse en la pelota parada, especialmente si en el plantel hay un especialista como Messi. En Qatar 2022 hasta la previa de la instancia de octavos, la Albiceleste había anotado tan solo un gol por esa vía: un penal del capitán argentino frente a Arabia Saudita.

En esta edición, antes del cruce con Egipto, ya son cuatro los goles que surgieron de un penal o jugada de pelota parada. En la última edición de la Copa del Mundo, en todos los partidos de fase eliminatoria al menos un gol fue convertido por esa vía. Un recurso que en esta competencia empezó a sonar con más fuerza en el cuerpo técnico y que no dudó en aprovecharlo y pulirlo para aumentar al máximo el rendimiento del equipo en un Mundial marcado por lo físico y las sorpresas.