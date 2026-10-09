Francisco Cerúndolo ganó en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái y se enfrentará a un top 15 del mundo + Agregar ámbito en









La mejor raqueta argentina comenzó con el pie derecho su nueva travesía asiática y buscará continuar de la misma manera, con el objetivo de superar los cuartos de final que consiguió en su último torneo.

Francisco Cerúndolo está en la siguiente ronda del Masters 1000 de Shanghái y se enfrentará a Jakub Mensik, top 15 del mundo. @Tiempodetenis1

Francisco Cerúndolo (top 20° en el ranking ATP) le ganó este viernes por la mañana al ruso Roman Safiullin (79°) por 7-6 (5) y 6-3 , luego de 1 hora y 35 minutos, en la primera ronda del Master 1000 de Shanghái. Con este resultado, el argentino asentó su gran rendimiento en los últimos torneos y tendrá que revalidarlo cuando se enfrente a Jakub Menšik (15°) en la siguiente instancia.

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El partido entre ambos se dará este domingo a la 1 de la madrugada (horario Argentina) y será la tercera vez que se encuentren en la pista. El dato positivo para “Fran” es que consiguió sacarse de encima al checo de 21 años en cada ocasión. Primero en el ATP 500 de Beijing 2024, luego en el Masters 1000 de Madrid de 2025 y, por último, en el ATP 500 de Pekín, hace tan solo una semana, en donde posteriormente quedó eliminado en cuartos de final contra Daniil Medvedev (6°).

Cerúndolo y Mensik, por un lugar en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. Si bien el reciente historial acompaña al argentino, la realidad es que Mensik viene levantando su nivel de manera exponencial en los últimos años y va a necesitar los recados necesarios. Sin ir más lejos, consiguió llegar a las semifinales de Roland Garros en esta última edición y el año pasado se consagró campeón del Masters 1000 de Miami venciendo nada menos que a Novak Djokovic, por lo que Cerúndolo no tendrá que confiarse.

La contundente victoria de Cerúndolo: de menos a más Francisco Cerúndolo, al igual que su hermano “Juanma” en el día de ayer, le tocó enfrentarse a un rival que llegó más cansado físicamente, debido a que roman Safiullin tuvo que pasar dos partidos de clasificación antes de comenzar en la primera ronda, aunque en el primer set no se notó tanto.

El argentino logró quebrar en el cuarto game para ponerse 3 a 1, pero no lo pudo sostener y en el séptimo el ruso hizo lo propio, hasta que lo estiraron al tie-break. En esa oportunidad, el porteño hizo pesar su jerarquía y logró sentenciar el primer set en 7-6 (5) para el desempate.

Cerúndolo, de menos a más. @Tiempodetenis1 Una vez en la siguiente manga, Cerúndolo, con mejores sensaciones que en el primero, se tomó la calma necesaria para ponerse en ventaja y consiguió dos quiebres para llevarse el partido. Con la ventaja obtenida en el séptimo y noveno game, logró sellar su victoria por 6-3 con la mente ya puesta en su próximo rival Jakub Mensik, por su parte, también comenzó con el pie derecho y venció a Miomir Kecmanovic (61°) por 6-3 y 6-3, tan solo en 59 minutos. Teniendo en cuenta que se fue del torneo de Beijing un par de días antes que el argentino y también gracias a esta victoria “express”, el checo llegará con mejores condiciones físicas al domingo, aunque con el historial en contra.