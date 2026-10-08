Juan Manuel Cerúndolo pasó a la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái y se enfrentará a Carlos Alcaraz + Agregar ámbito en









El menor de los Cerúndolo comenzó con el pie derecho la gira en Asia, venciendo a Nicolás Mejía, y le tocará enfrentarse al tercer mejor jugador del mundo, según el ranking ATP.

Juanma Cerúndolo se enfrentará a Carlos Alcaraz por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái.

Juan Manuel Cerúndolo (55°) le ganó este jueves por 6-4 y 6-4 al colombiano Nicolás Mejía (119°), en 1 hora y 22 minutos, por la primera ronda del Masters 1000 de Shangai. Tras ser contundente en los dos únicos sets, la próxima ronda se tendrá que enfrentar contra Carlos Alcaraz (3°) quien viene de recuperarse de una lesión y quiere volver a ocupar el top 1 del ranking ATP.

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Alcaraz, por su parte, llega de vencer a Jiri Leheka (16°) por 7-6 y 6-4 durante la mañana del martes y llegará mejor descansado que el argentino, aunque ambos tendrán un buen tiempo para recuperarse físicamente.

Juanma Cerúndolo, el zurdo que arrancó con el pie derecho. @lintao_zhang El partido por la segunda ronda se disputará este sábado no antes de la 1 de la madrugada (horario Argentina), en lo que será el primer partido entre ambos en el ámbito profesional, debido a que en 2021 se cruzaron en el Round Robin de las Next Gen Finals, en donde ganó el español por tres sets a uno.

Una victoria más que importante para Juanma A pesar de que el resultado final demuestra una gran solvencia del argentino dentro de la cancha, la realidad es que se le hizo un tanto cuesta arriba al menor de los hermanos Cerúndolo.

En el primer turno de saque del argentino, Mejía aprovechó su frío arranque para conseguir un quiebre tempranero y colocarse 2-0 arriba. Sin embargo, “Juanma” reaccionó a tiempo, recuperó el servicio perdido y emparejó las acciones. La paridad se mantuvo hasta el 4-4, momento en el que el argentino quebró en el quinto juego de saque de su rival para luego cerrar el parcial con el suyo, sellando el 6-4 definitivo en 36 minutos.

La nueva mentalidad positiva de Juanma Cerúndolo. Ya con algo más de soltura en el terreno de Beijing, Cerúndolo quebró el primer saque del colombiano y empezó a poner un pie y medio en la siguiente ronda. De todos modos, Mejía se recuperó en el saque del argentino, aunque no lo pudo repetir en la cuarta oportunidad, cuando el porteño hizo un contundente “break” y con el pasar del partido pudo concretar su victoria por 6-4 en 46 minutos. De esta manera, el argentino se quedó con el duelo sudamericano y se enfrentará contra uno de los mejores jugadores del mundo en la siguiente instancia. Mejía, por su parte, no pudo recuperarse de los quiebres de su contrincante y con esta derrota acumuló su séptima consecutiva en el cuadro principal. Aún así, cabe recalcar que tuvo que ganar dos partidos de clasificación antes de ingresar a las instancias finales y llegó con más desgaste físico.