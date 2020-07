Franck Ribéry sufrió un robo en su casa y analiza abandonar Italia

Ribéry, de 37 años, publicó primero un vídeo en Twitter en el que se veían algunos de sus objetos personales tirados por el suelo, aparentemente tras un robo.

"Al regreso de esta victoria contra el Parma", señaló el francés tras el partido ganado 2-1 por la Fiorentina. "Regresé a mi casa. Es 'mi casa' en Italia, país en el que decidí continuar mi carrera tras tantos buenos años en Múnich. Y esto es lo que descubrí", añadió.

"Mi mujer perdió algunos bolsos, algunas joyas, pero esto no es lo esencial. Lo que me choca es la impresión de estar en riesgo, de ser vulnerables, esto no lo acepto", añadió.

"No corro detrás de los millones. Por el contrario, corro tras la pelota porque es una pasión. Pero pasión o no, mi familia está antes de todo, y tomaremos las decisiones necesarias para estar bien", añadió Ribéry.

Según los medios italianos, el jugador sufrió la pérdida de objetos de lujo en la mansión que tiene en la parte alta de Florencia.