Netflix estrenó la imperdible película basada en la historia real que ilusionó a los gamers + Agregar ámbito en









Un joven convirtió su talento frente a una pantalla en una oportunidad sobre ruedas que lo llevó a competir en algunos de los circuitos más famosos.

El desafío de llevar un talento virtual a las pistas reales. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción que cruza videojuegos, automovilismo y una historia de superación con un detalle que la vuelve todavía más particular: está inspirada en hechos reales. La película reconstruye el camino de un adolescente que encontró en un simulador de carreras una puerta inesperada hacia el mundo profesional.

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La historia tiene como protagonista a un joven británico que pasó de jugar durante horas con Gran Turismo a manejar autos de competición en circuitos reales. Su recorrido comenzó con la GT Academy, un programa creado a partir de una colaboración entre Nissan y PlayStation que buscaba detectar jugadores con condiciones para convertirse en pilotos.

Una historia que nació entre videojuegos y autos de competición. Netflix De qué trata Gran Turismo A solo una hora de CABA: el tranquilo pueblo que combina naturaleza y gastronomíaLa película sigue a Jann Mardenborough, desde sus días como jugador hasta su llegada a las pistas. Su talento con el simulador Gran Turismo le permite participar en las pruebas de la GT Academy, donde debe demostrar que sus conocimientos adquiridos frente a una pantalla pueden trasladarse a un auto de carrera real.

La academia combinaba competencias virtuales con distintas pruebas físicas, de conducción, comunicación y evaluación psicológica. Mardenborough logró superar esas instancias y se convirtió en el ganador de 2011, una victoria que cambió por completo el rumbo de su vida.

Un recorrido marcado por velocidad, esfuerzo y grandes oportunidades. Netflix La producción también muestra su llegada al automovilismo internacional y pone el foco en las 24 Horas de Le Mans de 2013, una de las competencias de resistencia más prestigiosas del mundo. Allí Mardenborough compartió equipo con Lucas Ordóñez y Michael Krumm. El conjunto terminó inicialmente cuarto, pero luego ascendió al tercer puesto tras la descalificación del auto que había finalizado delante.

El camino de Mardenborough tampoco estuvo libre de obstáculos. Durante una de sus competencias atravesó un momento crítico que puso a prueba su futuro como piloto y lo obligó a enfrentarse a una situación límite dentro de las pistas. Ese episodio se convirtió en uno de los conflictos más fuertes de su carrera y marcó un antes y un después en su recorrido profesional. Netflix: tráiler de Gran Turismo Netflix: elenco de Gran Turismo Archie Madekwe como Jann Mardenborough

David Harbour como Jack Salter

Orlando Bloom como Danny Moore

Djimon Hounsou como Steve Mardenborough

Geri Halliwell como Lesley Mardenborough

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