Williams confirmó a sus dos pilotos para 2027 y se le cierra una oportunidad a Franco Colapinto + Agregar ámbito en









El equipo inglés le renovó a Alex Albon y a Carlos Sainz para la próxima temporada, aunque en ninguno de los dos casos dieron detalles de hasta cuándo tendrán vigencia. Además, el español pasará a ser uno de los mejores pagos de la parrilla.

Carlos Sainz y Alex Albon renovaron con Williams para la próxima temporada, y le sacan un posible lugar a Franco Colapinto.

El español Carlos Sainz renovó este miércoles su contrato con Williams para la temporada 2027, mientras que el tailandés Alex Albon lo hizo el martes. En la previa del Gran Premio de Zandvoort, Países Bajos, el equipo inglés se encargó de confirmar a la dupla de 2027, pero no dejaron trascender hasta cuándo estará vigente su vínculo sino que limitaron la información a un “contrato plurianual”.

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Este movimiento en la parrilla le saca una de las opciones que barajaba Franco Colapinto para retener una butaca en Fórmula 1, debido a que todavía no tiene su asiento confirmado con Alpine para el año que viene y su buena relación con James Vowles, director del equipo Williams, podría haber significado una ventana abierta para seguir en la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto y James Vowles. Por otro lado, Sainz pasará a ser uno de los mejores pagos de la Fórmula 1 gracias a la renovación y estará cerca de contratos que poseen campeones del mundo como Max Verstappen o Lewis Hamilton.

Según el diario Marca, el español pasará a cobrar €30 millones por temporada. Esto lo posiciona en el sexto lugar de mejores pagos entre todos los pilotos. El primero es Max Verstappen, con un salario que ronda los €70 millones, en segunda posición está Lewis Hamilton, con unos €60 millones, y Charles Leclerc cierra el podio con €40 millones. En el top cuatro está George Russell, quien gana unos €34 millones, y, por último antes que Sainz, a Lando Norris le otorgan €30 millones por año.

El entusiasmo de Sainz por continuar en Williams El piloto nacido en Madrid se subió por primera vez al Williams en 2025, gracias a que lo ficharon desde Ferrari, y en esa temporada obtuvo dos podios. Este fue uno de los grandes motivos para que el equipo de Grove lo termine renovando por una temporada más.

En el video para confirmar su renovación, Sainz dijo: “Creo verdaderamente en las personas que forman este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el trabajo duro que se están realizando entre bastidores. Tenemos todo lo necesario para darle la vuelta a esta situación juntos", aseguró. Max Verstappen, Lando Norris y Carlos Sainz, quien cierra el podio. En esta temporada 2026 el equipo inglés no está pasando por su mejor momento, aunque tienen las expectativas de volver a pelear el pelotón del medio como en la campaña anterior. En estas primeras 12 fechas, tan solo sumaron 11 puntos para el campeonato de constructores y están en la octava posición, solo por delante de Aston Martin y Cadillac. Sainz sumó seis puntos, mientras que Albon cinco. Por último, el español demostró que está entusiasmado por el futuro del equipo inglés: “Estoy tan comprometido como el primer día con ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde y espero seguir creando más recuerdos junto al equipo", sentenció.