Franco Colapinto llega a la clasificación sprint de Singapur tras una práctica difícil con Alpine

El piloto argentino quedó 19° en la única tanda de entrenamientos del Gran Premio de Singapur, que se corre con formato sprint. La próxima salida a pista será la clasificación sprint, una instancia clave después de una práctica con pocas vueltas de referencia y estrategias distintas dentro de Alpine.

Colapinto llega a esta fecha en el puesto 12 del campeonato de pilotos, con 27 puntos, mientras que Alpine ocupa el sexto lugar entre los constructores, con 68 unidades.

Franco Colapinto tendrá este viernes una prueba exigente en el Gran Premio de Singapur: la clasificación sprint, primera instancia competitiva del fin de semana en el circuito urbano de Marina Bay. El pilarense llega a esa sesión después de completar la única práctica libre de la fecha, en la que terminó 19° con el Alpine.

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El dato cobra más peso por el formato sprint. A diferencia de un Gran Premio tradicional, los equipos tuvieron una sola tanda de entrenamientos antes de salir directamente a clasificar, con menos tiempo para ajustar el auto, probar neumáticos y encontrar el ritmo ideal en una pista callejera que no suele perdonar errores.

En Alpine, la referencia interna fue dispar. Pierre Gasly, compañero de Colapinto, terminó 9°, diez posiciones por delante del argentino. La escudería francesa utilizó estrategias distintas: Gasly trabajó con un solo juego de neumáticos duros, mientras que Colapinto lo hizo con dos, en una sesión pensada más para recolectar información que para buscar una vuelta rápida definitiva.

La clasificación sprint será el primer filtro real para Colapinto en Singapur. La práctica dejó al argentino en el fondo de la tabla, pero también mostró que Alpine dividió los programas de trabajo entre sus dos pilotos, por lo que el rendimiento final del auto se medirá con mayor claridad en la qualy.

En Marina Bay, largar más adelante suele ser determinante. El circuito combina curvas lentas, muros cercanos y pocas zonas claras de sobrepaso, por lo que una buena clasificación puede cambiar por completo el desarrollo del fin de semana.

Para Colapinto, el objetivo será avanzar respecto de lo mostrado en la práctica, cerrar una vuelta limpia y acercarse al ritmo de Gasly, que logró meterse entre los diez primeros en el único ensayo disponible.

Russell fue el más rápido

El mejor tiempo de la práctica quedó en manos de George Russell, de Mercedes, con 1m32s274. El británico superó por casi dos décimas a Charles Leclerc, de Ferrari, y buscará recuperarse del abandono sufrido el fin de semana pasado en Malasia, cuando un problema en el motor lo dejó fuera a cinco vueltas del final.

Russell, además, deberá largar desde el fondo de la grilla el domingo por una sanción vinculada al cambio de la unidad de potencia. Por eso, el formato sprint aparece como una oportunidad para sumar en una fecha que tendrá condicionada la carrera principal.

El tercer puesto fue para Lando Norris, vigente campeón, mientras que Lewis Hamilton quedó cuarto con Ferrari. Oscar Piastri, de McLaren, terminó quinto, por delante de Max Verstappen, de Red Bull.

Verstappen tuvo problemas con la radio

Verstappen había marcado inicialmente el mejor tiempo, pero debió volver a boxes por un inconveniente en la radio. El problema obligó al equipo a modificar su programa de trabajo en plena tanda.

“Eso nos complicó la vida a todos. No teníamos nada en absoluto y es bastante difícil pilotar estos autos sin radio”, afirmó Laurent Mekies, director de Red Bull.

Kimi Antonelli, líder del campeonato con 84 puntos de ventaja sobre Russell, finalizó séptimo. El piloto de Mercedes llega a Singapur como líder cómodo del torneo, con 320 puntos, seguido por Russell con 236.

Cronograma del GP de Singapur

La actividad continuará este viernes con la clasificación sprint, prevista para las 9.30 de la Argentina. El sábado se correrá el sprint desde las 6 y luego, a las 10, será la clasificación para la carrera principal.

El domingo, la final del Gran Premio de Singapur se largará a las 9.

Colapinto llega a esta fecha en el puesto 12 del campeonato de pilotos, con 27 puntos, mientras que Alpine ocupa el sexto lugar entre los constructores, con 68 unidades.