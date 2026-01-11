Insólito desenlace y polémica: árbitro cae en el ring y define el título mundial interino ligero del CMB + Seguir en









En un final inusual en la Arena Rudolf Weber de Alemania, el árbitro terminó en la lona mientras intentaba detener la pelea por el título interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre Jadier Herrera y Ricardo “El Científico” Núñez, y decretó la victoria del cubano en el octavo asalto. La decisión despertó fuertes críticas por parte de la esquina del pugilista panameño, que sostenía que aún podía continuar.

En la noche de boxeo durante la pelea por el título interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la Arena Rudolf Weber de Oberhausen, Alemania, el combate entre Jadier Herrera y Ricardo “El Científico” Núñez terminó de manera insólita y cargada de controversia.

La acción estaba candente cuando Herrera conectó una combinación que puso en problemas a Núñez, quien se defendía contra las cuerdas. El árbitro Daniel Van de Wiele avanzó para detener la acción, pero perdió el equilibrio al rozar con uno de los boxeadores y cayó de forma aparatosa a la lona, según se observó por la transmisión oficial.

Boxeo: el referí se cayó en pleno ring y se definió la pelea por el título del CMB Al reincorporarse, Van de Wiele decidió detener el combate y declarar a Herrera como nuevo campeón mundial interino ligero del CMB, una definición que generó protestas inmediatas por parte de la esquina de Núñez, que sostuvo que el panameño estaba en condiciones de seguir peleando.

Hasta ese momento, las tarjetas de los jueces reflejaban empate 66-66, lo que subrayaba la paridad del enfrentamiento y aportó más leña a la controversia sobre el momento elegido para dar por finalizada la pelea.

video referi se cae en el ring titulo cmb El combate inició con intensidad: Núñez tomó la delantera en los primeros asaltos, incluso enviando a Herrera a la lona en el primer round con un poderoso derechazo, mientras que el cubano fue ajustando su estrategia y aumentando el ritmo con el correr de los rounds.

La inesperada caída del árbitro en el ring y su posterior decisión provocaron reacciones encontradas entre aficionados y analistas, que debatieron sobre la legitimidad del resultado y las reglas que rigen este tipo de escenarios en el boxeo profesional. Con la victoria, Herrera, de 24 años e invicto con un récord de 18-0 y 16 nocauts, se posiciona ahora como uno de los principales retadores en la división del CMB, con miras a futuros choques de alto nivel.

