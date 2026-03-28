Fórmula 1: Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón + Seguir en









El argentino no tuvo una buena jornada en la clasificación para la carrera del domingo. La pole position quedó en manos del italiano, Kimi Antonelli.

Colapinto, frustrado tras el puesto 15° en la clasificación. @AlpineF1Team

Franco Colapinto tuvo un sábado con sensaciones encontradas en Japón. El piloto argentino logró meterse en la Q2 y aseguró el 15º puesto en la grilla de largada, un avance respecto de su rendimiento inicial aunque lejos todavía de la expectativa del oriundo de pilar: "La Q1 fue buena; la Q2... faltó mucho. Hay que entender por qué y laburar para mañana", sentenció tras los giros clasificatorios.

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Es que el argentino sabe que todavía puede mejorar, más viendo el rendimiento de su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien clasificó 7º y quedó como el mejor ubicado fuera del trío dominante de Mercedes, McLaren y Ferrari. La pole position quedó en manos del joven Kimi Antonelli (Mercedes Benz) quien busca pelear la punta en el inicio del torneo con su compañero, George Rusell.

Fórmula 1: la clasificación de Franco Colapinto El mejor tramo del argentino en la jornada de este sábado se vio en la Q1, donde logró meterse en la siguiente instancia por apenas 157 milésimas, superando a Alexander Albon - su excompañero en Williams - en el cierre, y quedando a 0,347s de Gasly. Pero en la Q2 la diferencia se amplió: el francés fue 753 milésimas más rápido con el mismo auto, dejando a Colapinto sin margen de mejora y con señales de frustración.

El francés fue el único del pelotón que no cedió más de un segundo respecto de Antonelli, consolidando el progreso de Alpine frente a la temporada pasada. Viene de ser sexto en Shanghái y ratifica que la escudería de Enstone dio un paso adelante. Para Colapinto, en cambio, la evolución todavía no se traduce en resultados contundentes, al menos no en clasificación.

Su 15º lugar lo deja por delante de equipos rezagados como Cadillac y Aston Martin, además de un Williams que sigue condicionado por problemas estructurales en su FW48. También superó, de manera inesperada, a Oliver Bearman, que venía destacándose con Haas.

image Así se ve la parrilla de salida. “Ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante (subviraje) y hoy mejoró eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena; la Q2... faltó mucho. Hay que entender por qué y laburar para mañana", analizó luego de la clasificación. Luego, sentenció: "Ojalá tengamos buen ritmo y vayamos para adelante. En general, el ritmo en carrera es mejor que el de qualy, así que intentaremos tener una buena carrera. Una buena largada, y después ir para adelante”, explicó el piloto de Pilar. Detrás de los seis autos de punta y de Gasly, la clasificación mostró una camada joven en ascenso: Isack Hadjar (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls). Más atrás apareció Max Verstappen, lejos de los primeros lugares y visiblemente incómodo con el rendimiento de su Red Bull, a 1,2 segundos del mejor tiempo. Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Japón Jueves 26 de marzo Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 - FINALIZADO Viernes 27 de marzo Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 - FINALIZADO

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 - FINALIZADO Sábado 28 de marzo Clasificación: 03.00 a 04.00 - FINALIZADO Domingo 29 de marzo Carrera: 02.00