¿Cómo funciona el Linkedin del fútbol que busca "democratizar" el mercado de pases?

Tras su paso por la península ibérica buscó un lugar en el ascenso de Italia, donde se topó con su primera mala experiencia y un momento de angustia que aún hoy, con 32 años, recuerda. Sin saber el idioma, Gotta fue a un club de Liguria, localidad cercana a San Remo.

“Me fueron a buscar al aeropuerto un directivo del club y un argentino al que vi aquel día por única vez. Hablaban entre ellos y me preguntaban a mí cosas. Me contactaron a España a través de la persona que en ese momento era mi representante. Yo tenía 17 años y creía que sumar minutos en un equipo del ascenso italiano me iba a venir bien”, recuerda Gotta.

“Resultó que esa persona le había vendido mi pase al club hasta los 25 años. Lo cual era mentira porque no era el dueño de mi pase. Cuando surgió ese inconveniente, después de seis meses de jugar, me llamó el presidente del club y me dijo que me tenía que ir sino firmaba unos papeles del club que no podía hacerlo porque mi representante no los había mandado. Yo le decía que no lo hiciera porque si lo hacía me tenía que quedar ahí hasta los 25 años. Así que me terminé yendo. Fue duro porque me tuve que quedar escondido una semana en el departamento donde vivía. Me fui a otra ciudad en tren, a Génova y después a Livorno”, narra.

Luego de aquella experiencia lo único que quería hacer aquel niño de 17 años era volver a su hogar, con la gente querida y donde se sintiera cómodo. Gracias a un contacto consiguió la oportunidad de venir a jugar a Gimnasia y Esgrima La Plata. Allí terminó las divisiones inferiores en Quinta División, Cuarta, luego en la Reserva y llegó a estar en el plantel de Primera, pero el conjunto platense descendió y no le renovaron contrato.

Entonces decidió volver a irse, con sus miedos a cuesta, otra vez fuera del país. El destino le tuvo preparado el fútbol inglés, luego el colombiano y finalmente un regreso a Brighton & Hove Albion, equipo por entonces de la segunda división inglesa. Las precauciones en cada pase fueron muchas y la idea de que aparecieran otra vez los malos momentos del pasado estaba firme.

El almanaque ya marcaba 23 años cuando decidió que su segunda experiencia en las islas británicas sería su última temporada como futbolista profesional. “Allí surge la idea de Libro de Pases, como una manera de solucionar la problemática recurrente en el fútbol, sobre todo en la etapa de la adolescencia”.

Origen y presente



“La idea surgió en 2013 pero la plataforma se lanzó en 2020 y el objetivo es conectar a futbolistas con representantes”, explica Gotta.

La app cuenta más de 220.000 jugadores registrados de 40 países, más de 2000 agentes de distintas partes del mundo, no solamente de Latinoamérica y más de 170 clubes registrados entre Argentina, Bolivia, México, Perú, Estados Unidos, España.

¿Cómo funciona la app? El futbolista o agente se registra y una vez validada su identidad comienza a manejar su perfil. Puede subir videos de sus entrenamientos, sus números de la temporada o lo que se le ocurra para que lo conozcan más. Lo mismo pueden hacer los clubes con todos sus futbolistas e intereses.

Libro de Pases

“Desde Libro de Pases nos paramos en un lugar neutro. Somos el Linkedin del fútbol. No participamos de lo que se genera ni comisionamos con lo que se genera. Simplemente ofrecemos una herramienta totalmente segura y gratuita para que ellos puedan conectarse”, deja en claro Gotta y luego cuenta orgulloso las innovaciones de este año: “En este último tiempo incorporamos un algoritmo de matcheo con inteligencia artificial que hace más eficiente a la aplicación. Si River mañana entra a buscar jugadores, la plataforma le va a presentar todos los futbolistas que matchean según su información con el club. Toma todos los atributos de los jugadores que la institución está buscando y le presenta las mejores oportunidades que hay en el mercado.

“Trabajamos para poder brindar más transparencia a lo que es el mercado de transferencias. Por eso validamos y nos tomamos el tiempo que sea necesario a cada nuevo registrado. Lo que queremos es que los que sean parte de Libro de Pases hagan las cosas bien y se pueda ver cómo trabajan. Es vital entender que del otro lado hay personas con sueños”, agrega.

El fútbol femenino

Hoy el fútbol femenino acapara el 5% de los usuarios registrados “pero es una oportunidad muy grande. El fútbol femenino en Latinoamérica aún está en desarrollo porque el mercado aún no ofrece la posibilidad de mostrarse. Entonces trabajamos mucho en ayudarlas en tener un perfil completo”, cuenta Gotta.

“Sabemos que el fútbol femenino es un mercado en crecimiento y necesita que nosotros acompañemos desde el buen lugar y con todo lo que necesiten. Por eso desde el primer momento abrimos el juego a las futbolistas para que puedan tener un espacio”.

Para finalizar, Gotta aclaró que Libro de Pases busca “democratizar” el mundo de las transferencias y que todos tengan las mismas posibilidades de mostrarse y explicó que el éxito de la herramienta que ofrece no se traduce solamente en una transferencia.

“Nosotros medimos el caso de éxito pensando en cuatro puntos:

Cantidad de jugadores que tienen la posibilidad de ser vistos

Cantidad de jugadores que tienen la posibilidad de ser contactados

Cantidad de jugadores que logran la posibilidad de aplicar a una prueba

Cantidad de jugadores que logran firmar un contrato”.

La estafa que mueve miles de dólares

La plataforma latinoamericana de periodismo Connectas logró registrar 217 casos de deportistas que lejos de cumplir sus sueños en el fútbol internacional terminaron siendo víctimas de fraude o incluso trata de personas y explotación sexual.

Un fraude que mueve más de u$s 200.000 en los casos declarados, sabiendo que hay muchos que no se cuentan por vergüenza o miedo a que no quieran trabajar más con ellos.

En Argentina, se suman casos como los de Ezequiel Muth, Nicolas Celotti, Renzo Prospite, Luciano Rosales y Agustín Bappiedi, quien fue contactado por Ámbito.

El futbolista que a fin de año termina su contrato con Colegiales, de la B Metropolitana argentina, y que a lo largo de sus 33 años jugó en distintos equipos de nuestro país, Inglaterra, Paraguay e Italia contó cuáles son las problemáticas por las que puede atravesar un futbolista en una transferencia al extranjero.

Battipiedi tuvo inconveniente en su primera experiencia en Italia, en el club Imperia, donde jugó la temporada 2014/15. “Las condiciones que pueden cambiarte los dirigentes, o dueños de clubes son principalmente las económicas, pero muchas veces también existen los desacuerdos en cuanto a viviendas”, comenzó su relato.

“Es complicado porque uno viajó hasta ahí y ante estos cambios no tiene a quien recurrir rápidamente. A otros les ofrecen como parte del contrato facilitarle la ciudadanía. Pero cuando viajan hasta allá muchas veces no logran destrabar el trámite y lo tienen meses y meses al jugador esperando hasta que se tiene que volver”.