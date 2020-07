¿Se demora el retorno de los entrenamientos en el fútbol argentino?

Del encuentro iban a participar el presidente de AFA, Claudio Tapia, el de la flamante Liga Profesional (LPF), Marcelo Tinelli, los titulares de todos los clubes de Primera y el Nacional, y el médico Donato Villani, con el director científico de la Fundación Huésped y asesor sanitario del Gobierno Nacional, Pedro Cahn. También iban a estar presentes otros infectólogos.

La videoconferencia estaba fijada para las 15 pero anoche Tapia habló por teléfono con González García y acordaron postergarla por el récord de muertes (113) por coronavirus que reveló el parte emitido poco antes por el Ministerio de Salud.

En la reunión se iba a discutir el protocolo presentado por la Comisión Médica de la AFA al Ministerio de Salud de la Nación para el retorno de los entrenamientos. La fecha prevista para la reanudación era el 3 de agosto, pero la suspensión del encuentro hace suponer que podría aplazarse aún más.

Claudio Tapia quiere un proyecto a diez años en AFA. Claudio Tapia iba a representar a AFA en la reunión.

En ese protocolo elevado por AFA al Ministerio que encabeza Ginés González García se hizo constar que los entrenamientos tendrán lugar con no más de seis futbolistas por cancha y previos testeos que para un plantel completo tendrían un costo estimado de aproximadamente 6.000 dólares, poco más de 700 mil pesos, costo que todavía no se determinó a cargo de quien estará, si de AFA, el Ministerio de Turismo y Deportes, o los propios clubes.

Esas fechas previstas para la reanudación de los entrenamientos que los equipos no llevan a cabo de manera presencial desde mediados de marzo son las del lunes 3 de agosto para realizar los testeos de los futbolistas y el jueves 6 para el inicio de las prácticas, con inicio de un campeonato de menos de tres meses de duración y con los 24 equipos de primera división participantes agrupados en seis zonas, entre el 27 de septiembre y el 22 de diciembre.

Alberto Fernández dijo que hay que ser "cuidadosos" con la vuelta del fútbol

El presidente Alberto Fernández advirtió que "hay que ser cuidadosos" con el retorno del fútbol profesional durante la pandemia del coronavirus, porque estamos "muy lejos de haber superado la pandemia".

"Hay que ser muy cuidadosos en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires el virus está circulando, pareciera ser que está contagiando a menor velocidad, pero estamos lejos de tenerlo resuelto", resaltó Fernández al brindar una entrevista en la TV Pública, donde respondió preguntas de jóvenes de todo el país.

En ese marco, el Presidente destacó que "el retorno del fútbol no es solamente 22 personas jugando en un espacio abierto de ocho mil metros cuadrados, que es lo que mide una cancha de fútbol. El riesgo del contagio se puede dar también en los entrenamientos".

Alberto Fernández en Olivos Alberto Fernández puso en duda el retorno a los entrenamientos. Presidencia

"Algunos viven en barrios vulnerables, con las dificultades que esos barrios están pasando hoy en día. La mayor preocupación que tienen esos jugadores, porque hay que escucharlos, no es ir a jugar al fútbol. Es ir a jugar al fútbol, entrenarse, contagiarse y llevar el virus a sus casas", explicó el jefe de Estado.

Además, afirmó que "el tema es muy delicado y hay que resolverlo con cierta seriedad", y amplió: "Aclaro que muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío. Hablé con mucha gente que sabe de fútbol, que saben porque conducen clubes o son directores técnicos, y me marcaron estas cosas que yo no me había dado cuenta".

"Alguien había propuesto de ir a entrenar a Jujuy y miren lo que pasa en Jujuy hoy en día", concluyó Fernández, al referirse a la situación de la pandemia en esa provincia.