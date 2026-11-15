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15 de noviembre 2026 - 09:27

Atlanta rescató un empate agónico y dejó a Estudiantes de Caseros afuera del Reducido

El Bohemio igualó 1-1 en Villa Crespo, aprovechó la ventaja deportiva y se clasificó a la Segunda Fase, donde volverá a definir como local.

Atlanta empató 1-1 con Estudiantes de Caseros y avanzó a la Segunda Fase del Reducido de la Primera Nacional.

Atlanta empató 1-1 con Estudiantes de Caseros y avanzó a la Segunda Fase del Reducido de la Primera Nacional.

Atlanta consiguió la clasificación a la ATLANTA tras empatar 1-1 frente a Estudiantes de Caseros en Villa Crespo. El equipo local estuvo en desventaja durante el comienzo del segundo tiempo, pero reaccionó rápidamente y aprovechó la ventaja deportiva para eliminar al Pincha y continuar en carrera por el ascenso.

El encuentro se complicó para el Bohemio a partir de un error de Francisco Rago, que permitió la apertura del marcador. Sin embargo, el equipo encontró la respuesta en Federico Álvarez, quien convirtió el tanto del empate y se transformó en una pieza clave para sostener la ilusión de los hinchas.

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El Bohemio aprovechó la ventaja deportiva que obtuvo por terminar segundo en la Zona B.

Atlanta reaccionó a tiempo y consiguió la clasificación

El conjunto de Villa Crespo llegó a esta instancia después de pelear por un lugar en la final por el primer ascenso hasta la última fecha del campeonato. Su segundo puesto en la Zona B le permitió disputar la Primera Fase en el estadio León Kolbowski, con el respaldo de su público y un resultado favorable en caso de igualdad.

Consciente de que el empate le alcanzaba para avanzar, Atlanta planteó un partido sin demasiados riesgos. Buscó mantener el orden defensivo, evitó dejar espacios y esperó sus oportunidades para lastimar. Estudiantes, por su parte, intentó incomodarlo mediante la presión alta y encontró una posibilidad a partir de la intervención de Darío Rostagno.

El delantero presionó sobre la salida del arquero local y aprovechó un error en el manejo de la pelota de Rago. La jugada terminó con la definición de Jorge Correa, a los 48 minutos, que puso el 1-0 para el equipo de Caseros y dejó al Bohemio obligado a reaccionar para evitar complicaciones.

Federico Álvarez convirtió el empate seis minutos después y aseguró la clasificación del equipo de Villa Crespo.

La respuesta llegó apenas seis minutos después. A los 54, Federico Álvarez apareció con un potente remate que terminó en el fondo de la red y estableció el 1-1 definitivo. El gol significó mucho más que la igualdad en el marcador: le devolvió la tranquilidad al conjunto local y aseguró su continuidad en el certamen.

Cómo sigue el camino de Atlanta en el Reducido

Con el resultado final, el equipo dirigido por la ilusión de Villa Crespo dejó atrás a Estudiantes de Caseros y consiguió el boleto a la Segunda Fase del Reducido. La ventaja deportiva, obtenida por su posición en la fase regular, volvió a ser determinante para definir la serie.

El próximo compromiso tendrá una particularidad importante: se disputará a ida y vuelta y Atlanta volverá a cerrar la llave en su estadio. De esta manera, el Bohemio conservará la posibilidad de definir ante su gente mientras continúa buscando el objetivo de conseguir el ascenso a la Liga Profesional.

Después de una clasificación sufrida, con un gol en contra y una reacción inmediata, Atlanta sigue con vida en la pelea por llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

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