Godoy Cruz ganó sobre la hora, dejó a Ferro sin final y definirá el ascenso ante Tristán Suárez

El Tomba venció 2-1 a Almirante Brown y aprovechó el empate del equipo de Caballito. El Lechero ganó la Zona B y buscará llegar a Primera.

Godoy Cruz ganó con un cabezazo de Diego Viera en tiempo de descuento y terminó primero en la Zona A por diferencia de gol.

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional , después de una última fecha que cambió el destino de la Zona A en tiempo de descuento. El equipo mendocino venció 2-1 a Almirante Brown con un cabezazo de Diego Viera y desplazó de la cima a Ferro , que empató sin goles ante Acassuso y deberá buscar su regreso a Primera a través del Reducido.

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La definición tuvo todos los resultados abiertos hasta el cierre. Ferro dependía de sí mismo, pero no pudo superar a un rival que ya había descendido. En Mendoza, el Tomba pasó de quedarse afuera con el empate de Almirante a celebrar la clasificación apenas unos instantes después.

Del otro lado estará Tristán Suárez , que igualó ante Deportivo Maipú y terminó al frente de la Zona B. La sede, el día y el horario de la final todavía están pendientes de confirmación.

Godoy Cruz llegó al Feliciano Gambarte obligado a ganar y pendiente de lo que ocurriera con Ferro en la cancha de Estudiantes de Caseros. El equipo de Pablo De Muner encontró en Martín Pino , goleador del campeonato con 20 tantos, uno de los protagonistas de una tarde que terminaría resolviéndose de manera agónica.

El otro fue Diego Viera , que tuvo su revancha después de desperdiciar un penal en el primer tiempo, desviado por el arquero Bruno Galván .

Cuando el triunfo parecía encaminar la clasificación mendocina, Pedro Velurtas marcó el empate transitorio en el descuento. Ese resultado devolvía a Ferro al primer puesto y dejaba al Tomba sin final.

Pero Godoy Cruz respondió de inmediato: Viera convirtió de cabeza el 2-1 en el tercer minuto de adición y desató el festejo local. Sobre el cierre, Almirante Brown también sufrió la expulsión de Tomás Villoldo, por doble amarilla.

La victoria coronó una recuperación decisiva del conjunto mendocino: sumó ocho triunfos y dos empates en sus últimos diez partidos, una racha que le permitió alcanzar la punta justo en la última jornada.

Ferro dejó escapar la ventaja y jugará el Reducido

Para Ferro, el desenlace fue el opuesto. Después de liderar durante buena parte de la temporada, el equipo de Juan Manuel Sara llegó a las últimas dos fechas con la posibilidad de asegurarse la final con una victoria o dos empates. Sin embargo, perdió 3-0 como local ante Chaco For Ever y luego igualó 0-0 con Acassuso.

Ante el equipo ya descendido, el Verdolaga generó situaciones para ponerse en ventaja, pero no consiguió el gol que necesitaba para sostener el primer lugar sin depender de Godoy Cruz.

Ambos cerraron la fase regular con 66 puntos, producto de 19 victorias, nueve empates y ocho derrotas. La clasificación se resolvió por diferencia de gol: el Tomba terminó con +20, contra el +7 de Ferro.

El club de Caballito, que juega en el ascenso desde 2000, conserva una oportunidad de regresar a la máxima categoría, aunque ahora deberá recorrer el camino del Reducido.

Cuándo se jugará la final y cómo se define el segundo ascenso

La continuidad de las definiciones está prevista a partir del fin de semana del 14 de noviembre. Según lo informado por la AFA, el calendario tendrá una pausa el fin de semana anterior por la visita del Papa a la Argentina.

Mientras Godoy Cruz y Tristán Suárez disputarán el primer ascenso, los siguientes siete equipos de cada zona participarán del Reducido.

Por la Zona A, clasificaron:

Ferro.

Deportivo Morón.

Deportivo Madryn.

Colón de Santa Fe.

Almirante Brown.

Ciudad de Bolívar.

Estudiantes de Caseros.

Por la Zona B, tienen su lugar:

Atlanta.

Temperley.

Gimnasia de Jujuy.

Midland.

Deportivo Maipú.

Gimnasia y Tiro.

La última plaza quedó provisoriamente en manos de San Martín de San Juan, aunque Colegiales podría desplazarlo si al menos empata este domingo como visitante ante San Martín de Tucumán.

La primera ronda del Reducido se jugará a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular. En la segunda instancia, que tendrá encuentros de ida y vuelta, se incorporará el perdedor de la final por el primer ascenso.

Así, el Tomba y el Lechero tendrán dos oportunidades de subir: primero se enfrentarán por el pasaje directo y quien pierda seguirá en carrera por la segunda plaza.