La curiosa regla de la MLS por la que Lionel Messi no fue suspendido tras su quinta tarjeta amarilla + Agregar ámbito en









El astro argentino llegó al límite de amonestaciones en el último partido, pero una curiosa norma de la liga estadounidense le permitirá disputar una fecha clave para el campeonato.

Lionel Messi aprovechará una regla de la MLS para jugar este fin de semana con el Inter Miami.

Lionel Messi llegó a las cinco tarjetas amarillas con el Inter Miami luego del empate de este último miercoles frente al Cincinnati. Aún así, la Major League Soccer (MLS) le permitirá decir presente este domingo cuando se enfrenten ante el New England Revolutions, equipo que milita segundo en la Conferencia Este, gracias a una nueva ley.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según los artículos oficiales de la liga estadounidense, Messi cumplió con la regla del “Good Behavior”, una norma que favorece a los futbolistas que mantienen un buen comportamiento a lo largo de varias fechas. Conforme a las especificaciones, si un jugador estuvo cinco o más fechas sin ser amonestado, se le resta una amarilla.

Messi enojado. En el caso del excapitán argentino, recibió dos en los últimos tres encuentros con “Las Garzas", aunque antes se mantuvo 12 partidos sin que se le otorgue ninguna, por lo que las consecuencias no las verá este fin de semana.

Además, la regla también señala que hay un límite. El beneficio tan solo puede aplicarse en tres ocasiones durante cada fase regular, por jugador. Por lo tanto, si lo termina pasando, tendrá que ser sancionado con una fecha de inactividad por el límite de tarjetas.

El Inter Miami, entre la temporada regular y los playoff de la MLS. @intermiamicf Respecto a esto último, al astro argentino ya se le limpiaron dos amarillas. Si acumula cinco partidos consecutivos sin ser amonestado, se le descontará otra más por última vez, aunque perderá este beneficio durante el resto de la temporada.

Cómo fue la última amarilla de Messi y lo que se le viene al Inter Miami En el partido del miércoles frente el Cincinnati, “La Pulga” le cometió una falta a los 44 minutos a Samuel Guidi. Debido a una brusca acción, el árbitro Armando Villarreal decidió amonestar al capitán del Inter Miami, quien terminó observando al juez con gestos de disconformidad notable por considerar exagerada la amarilla. En cuanto a la importancia del próximo partido, y la necesidad de que esté Messi en el once inicial, los de Miami se enfrentarán al equipo que ocupa la segunda posición con 58 puntos, el New England Revolution, mientras que ellos se ubican en el tercer lugar con 56 unidades, a tan solo dos fechas del final. El Kily González, técnico del Inter Miami. Respecto a esta situación, el Kily González, el técnico de los de rosa, habló este viernes en conferencia de prensa: "Es un rival que está arriba de nosotros y es un partido que tenemos que asumir como una final, como van a ser todos los partidos ahora”, reconoció el argentino. Y agregó: “Tenemos que seguir mejorando porque se vienen cosas importantes y este partido nos puede marcar de cara al futuro. Confío plenamente en que vamos a estar a la altura”.