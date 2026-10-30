El Fuera de Juego Semiautomático llega al fútbol argentino: cuándo debuta y cómo funciona + Agregar ámbito en









La nueva tecnología será aplicada en el último partido de la temporada, en busca de que no haya errores decisivos en el encuentro gracias a la herramienta.

El VAR con los fueras de juego semiautomáticos se pondrán en marcha en el fútbol argentino a mediados de 2027, según confirmó la AFA.

Luego de la reunión del Comité Ejecutivo del jueves, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la Argentina confirmó este viernes que el sistema de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés) debutará en la final del Torneo Clausura, el próximo 12 de diciembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, también señalaron que la nueva herramienta comenzará a utilizarse en todos los partidos de la Primera División a partir del Clausura 2027, o sea, en el segundo semestre de la temporada que viene, con la necesidad de terminar de configurarlo en todos los estadios del país de la manera correcta.

El SAOT se comenzará a usar en todas las canchas de fútbol argentino. @Afa Además, gracias al anunció entre la LPF y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la categoría más alta del fútbol nacional se sumará a las competencias de mayor impacto en el mundo en utilizar esta herramienta. Entre ellas, se encuentran la Premier League, la UEFA, la CONMEBOL, la Ligue 1, el Brasileirão, la Serie A, la Liga MX y la Pro League, entre otras.

Cómo funciona el nuevo sistema SAOT Según el anuncio en la web oficial de la LPF, el SAOT funciona con una plataforma de vanguardia basada en inteligencia artificial y datos deportivos, desarrollada por Genius Sports. En pocas palabras, genera una réplica digital del partido en tiempo real para “analizar cada jugada de fuera de juego con precisión milimétrica, optimizando los tiempos de revisión y respaldando la toma de decisiones arbitrales”.

El hecho por el cual llegará recién en el segundo semestre de 2027 se debe a que tienen que “instalar cámaras de última generación como hardware de captura de imagen, mientras que el núcleo tecnológico reside en su avanzado software de procesamiento de datos”.

La nueva tecnología en la presidencia del "Chiqui" Tapia. Claudio Tapia, presidente de la AFA, opinó sobre el alcance de este acuerdo: “Los fanáticos del fútbol argentino merecen la mejor experiencia en el día del partido y la tecnología de fuera de juego semiautomático es una solución crucial para tomar decisiones rápidas y precisas, que los mantengan informados sobre lo que sucede en el juego”, afirmó. Y agregó: “Genius Sports ha desarrollado y lanzado el SAOT más avanzado del fútbol mundial con resultados probados en las ligas más importantes y estamos encantados de ampliar nuestra alianza con ellos”. Steve Burton, por su parte, el Chief Partnerships Officer de Genius Sports, expresó: “El fútbol está entrando en una nueva era donde la misma tecnología que ayuda a los árbitros a tomar mejores decisiones también puede transformar la forma en que el juego se analiza, se transmite y se experimenta. Nuestro trabajo con la AFA es otro hito importante en ese camino. Ya hemos demostrado que nuestra tecnología puede reducir significativamente los tiempos de decisión de las competencias más grandes del mundo. Ahora traemos esos beneficios al fútbol argentino con mucho entusiasmo”, concluyó.