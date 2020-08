'Papu' Gómez explicó por qué rechazó el llamado de Boca

Sin embargo, el capitán del Atalanta y mejor volante de la Serie A explicó que no tiene pensado regresar a la Argentina. "Yo con el Atalanta tengo contrato hasta 2022, soy el capitán del equipo, estamos jugando Champions... no me puedo ir por una locura de decir 'nos vamos'. Aparte porque no me dejan tampoco, no es que decido yo. El presidente me tiene un afecto, acá soy un poco la imagen del equipo, de la ciudad. No es que agarro y digo 'me voy'", aseguró el futbolista bonaerense de 32 años.