Qué dijo Franco Colapinto del adelantamiento que enloqueció a los fanáticos de la Fórmula 1 + Agregar ámbito en









El piloto argentino no pudo llegar a los puntos este último fin de semana, pero pudo regalarle un momento memorable a toda la hinchada que lo fue a apoyar en Brasil.

Franco Colapinto dio de qué hablar luego de su adelantamiento contra Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil.

Franco Colapinto se robó todas las miradas tras la carrera de este último domingo en el circuito de Interlagos, Brasil, luego de sobrepasar a su compañero Pierre Gasly en la vuelta 63. Lo más destacado del argentino fue su capacidad para mantener el ritmo y controlar el auto mucho mejor que el francés cuando comenzó a llover, una situación que complicó a la mayoría de la parrilla, pero de la que él supo sacar ventaja.

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Al comenzar esa vuelta, Colapinto llevaba neumáticos lisos, para asfalto seco, con bastante desgaste. Aún así, el pilarense se mantuvo en la pista y superó las dificultades con varias maniobras al volante. Gracias a esto, entró a los boxes antes que su compañero y logró terminar la carrera un lugar por delante de él, en la 13° posición.

El adelantamiento épico de Franco Colapinto en la lluvia de Interlagos, frente a su compañero Pierre Gasly. F1 TV Aprovechando el furor en las redes sociales, la cuenta oficial de la Fórmula 1 compartió el adelantamiento desde distintas perspectivas con un gran elogio: “Este épico control del coche de Colapinto. Con neumáticos lisos en mojado, Franco hace una maniobra sobre su compañero de equipo Pierre Gasly para ser el primero en la doble parada en boxes”.

Tras esta publicación, los fanáticos inundaron las redes con comentarios positivos hacia el piloto de Alpine: “¡Ese control del coche en esas condiciones es una locura! Colapinto tomó un riesgo enorme y lo hizo parecer fácil”, o “Destinado a triunfar. Un tipo que hace esto después de chocar al compañero hace unas carreras es un animal competitivo a otro nivel”.

Colapinto, entre los buenos adelantamientos individuales y la falta de puntos con Alpine. AlpineF1 Cabe destacar que, en ese momento de la carrera, ambos pilotos contaban con el mismo tipo de neumáticos. Aunque Gasly le llevaba dos segundos de ventaja, el argentino lo superó en menos de una vuelta, ganándose los aplausos de los expertos.

Para dimensionar la dificultad de la maniobra, Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, se encontraba en la misma situación de pista y sufrió un trompo con su Ferrari. Este error le hizo perder varios puestos y terminó siendo clave para que Mercedes se consagrara en el campeonato de constructores durante el fin de semana. Qué dijo Colapinto del adelantamiento a Gasly Aunque se lo vio visiblemente frustrado por sumar otra carrera sin entrar al top 10 y acumular casi dos meses sin sumar puntos, el nacido en Pilar hizo un balance general y enfatizó sobre el gran sobrepaso a su compañero de equipo. Franco Colapinto habló sobre las sensaciones que le dejó la carrera del GP de Brasil. Captura: ESPN “Venía un poco más rápido y lo pasé. Justo entramos a boxes porque había mucha lluvia. Fue una buena carrera aprovechando oportunidades, pero no maximizamos el momento de la parada”, concluyó Colapinto.