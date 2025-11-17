Fórmula 1: Max Verstappen podría quedar afuera de la pelea por el título en el GP de Las Vegas







El tetracampeón de la máximo categoría se encuentra en una tensa lucha por el campeonato, a sólo tres carreras restantes.

Max Verstappen podría quedar afuera de su quinto título en la Fórmula 1.

Max Verstappen, tetracampeón de Fórmula 1 enfrenta un escenario crítico en el Gran Premio de Las Vegas. Con 49 puntos de desventaja respecto al líder Lando Norris, el neerlandés arriesga quedar fuera de la lucha por el título mundial. La situación depende de los resultados en esta carrera, donde cualquier error podría definir su futuro en el campeonato.

El piloto neerlandés logró reducir la brecha con sus rivales en las últimas cinco carreras, pero el Gran Premio de São Paulo marcó un cambio. Aunque acortó la distancia con Oscar Piastri, la diferencia con Norris aumentó a 49 puntos. Con sólo dos carreras restantes después de Las Vegas, la posibilidad matemática de alcanzar el título se reduce.

max-verstappen.jpg El motivo por el que Verstappen puede perder el título de la F1 2025 El calendario de Fórmula 1 deja 58 puntos en juego después de Las Vegas: 33 puntos en el GP de Qatar (con formato sprint) y 25 puntos en Abu Dhabi. Si Verstappen termina la carrera en Las Vegas con 58 puntos o más de desventaja respecto a Norris, el título quedará fuera de su alcance.

El reglamento de la Fórmula 1 establece que, en caso de empate en puntos, el campeón se define por el número de victorias. Norris lleva 7 triunfos en la temporada, mientras que Verstappen suma 5. Si el británico amplía su ventaja en Las Vegas, incluso un empate en puntos al final del campeonato favorecería a Norris.

Para que Verstappen quede eliminado en Las Vegas, debe perder 9 puntos respecto a Norris. Estos son los escenarios posibles que podrían concretarse:

Norris gana la carrera (25 puntos) y Verstappen termina tercero o en una posición inferior (15 puntos o menos).

Norris llega segundo (18 puntos) y Verstappen queda sexto o más atrás (8 puntos o menos).

Norris obtiene el tercer puesto (15 puntos) y Verstappen finaliza séptimo o peor (6 puntos o menos).

Norris ocupa el cuarto lugar (12 puntos) y Verstappen no supera el noveno puesto (2 puntos o menos).

Norris llega quinto (10 puntos) y Verstappen termina décimo o en una posición inferior (1 punto o menos). Si ocurre alguno de estos escenarios, Verstappen quedará fuera de la pelea por el título. En cualquier otro caso, la definición se extenderá hasta el GP de Qatar.