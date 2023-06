Histórica revelación de un excompañero de Messi: "De chico era hincha de River"

Como oriundo de Rosario , por tradición familiar y por haber jugado en inferiores, a Lionel Messi siempre se lo reconoció como hincha de Newell's Old Boys . Sin embargo, por su idolatría desde chico hacia Pablo Aimar , siempre se rumoreó que la "Pulga" es o fue simpatizante de River .

En el único de los más de 800 goles (que convirtió en su carrera) que pidió perdón fue precisamente ante River, en la final del Mundial de Clubes 2015. Messi se acercó a la hinchada riverplatense y levantó su mano con la cabeza gacha, en señal de disculpas.

image.png

“Lo hice porque mucha gente de River viajó, hizo mucho sacrificio, un gran esfuerzo por ese viaje. Tenían una ilusión muy grande. Y que me toque a mí, siendo argentino, sacarles la ilusión por hacer el primer gol… Fue raro, no sé, me salió así y pedí perdón“, contó el propio Messi en 2016.