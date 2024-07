Histórico jugador de Colombia disparó: "A Messi ahora lo puede marcar cualquiera"

El legendario delantero colombiano Adolfo "Tren" Valencia afirmó que el capitán de la selección argentina , Lionel Messi , ya no es el mismo que era en el Barcelona y dijo que el futbolista perdió "fuerza y velocidad" .

En la previa de lo que será la final del domingo de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina en Miami , el exatacante de 56 años se expresó en torno a este encuentro y fue tajante con la actualidad del ocho veces mejor jugador del mundo: "Ya no es el Messi que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona que se sacaba seis, siete, ha perdido velocidad, ha perdido fuerza por los años" .

En consonancia con sus declaraciones sobre el actual jugador del Inter Miami de Estados Unidos, Valencia apuntó a otro referente argentino como Ángel Di María: "Ellos (los colombianos) que están jóvenes tienen que saber ese plus que no es el mismo Messi. Di María no es el mismo jugador que nosotros conocimos con 23, 24 años, 26, 27... Esa es una ventaja que nosotros tenemos que tratar de aprovechar".