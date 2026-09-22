Selección argentina: se pospuso la venta de entradas para los partidos contra Burkina Faso y Benín en el Monumental + Agregar ámbito en









Luego de anunciar que este martes se comenzaría a realizar la venta de entradas para los dos últimos amistosos de la fecha FIFA, la Asociación del Fútbol Argentino lo pospuso y anunciaron cuándo es el nuevo día.

Ya hay nueva fecha para sacar las entradas para el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pospuso la venta de entradas para los partidos contra Burkina Faso y Benín, este último siendo el protagonista de la ventana de selecciones por el retiro de Lionel Messi, y confirmaron que finalmente se podrán conseguir este jueves 24 de septiembre a las 18 horas.

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En primera instancia anunciaron que todos los partidos para la fecha FIFA se pondrían en venta el martes, pero por un cambio de última hora el único que estará habilitado será el que se jugará contra Bolivia, el miércoles 30, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Messi en el Monumental. Por otro lado, el partido contra Benín será el 3 de octubre en el Monumental, mientras que los focos se lo lleva el partido contra Benín, en el mismo recinto, el 6 de octubre gracias a la despedida histórica que se está armando para agradecerle a Messi todo su recorrido y títulos con la Selección argentina.

Cuánto cuesta y dónde se compran las entradas Pese a que la mayoría de los hinchas albiceleste van a tener que aguantar un poco más la ansiedad para sacar las entradas, los precios van a seguir siendo los mismos. La única página oficial que las venderá será Deportick y se puede un máximo de hasta cuatro personas por cuenta, con la obligación de estar registrados con anticipación para poder obtener el código QR.

Tanto en el partido contra Burkina Faso como contra Benín, los tickets tendrán el mismo valor, pese a que este último va a ser el anfitrión de unos de los partidos más taquilleros en la historia del país.

La ceremonia por haber ganado el Mundial 2022. Los precios para los dos partidos serán los siguientes: Popular para menores: $29.000.

$29.000. Popular para mayores: $90.000.

$90.000. Sívori y Centenario alta: $180.000.

$180.000. Sívori y Centenario media: $320.000.

$320.000. San Martín y Belgrano alta: $320.000.

$320.000. San Martín y Belgrano baja: $450.000.

$450.000. San Martín y Belgrano media: $480.000. Además, los menores a partir de 3 años deberán abonar el valor total de la platea y en cuanto a los discapacitados necesitarán gestionar su ingreso en Deportick durante la venta general. Quienes no gestionen y no retiren su entrada, no tendrán ingreso el día del partido. La camiseta que utilizará Messi para su despedida con Argentina El lunes por la tarde Lionel Messi presentó la camiseta especial que utilizará para su despedida con la Albiceleste y logró emocionar a millones de fanáticos en redes sociales en cuestión de minutos. Lionel Messi presentó la última camiseta que utilizará con la Selección argentina. @Leomessi En el posteo, escribió: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, sentenció Messi. En ella se ven muchos detalles dorados y el Sol de Mayo brillando por detrás del número 10, aunque se terminará de revelar por completo en las próximas horas.