Huracán quiere seguir en la Copa Sudamericana y va por la remontada ante Once Caldas: hora, TV y formaciones

Huracán recibe a Once Caldas de Colombia en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el partido de ida, el equipo cafetero ganó 1-0.

El equipo del entrenador Frank Darío Kudelka viene de ganar 1-0 a Argentinos Juniors, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con este resultado, los de Parque Patricios quedaron en el tercer lugar del Grupo A con 9 puntos, a uno del líder Barracas Central.

En esta victoria ante el "Bicho", el entrenador Kudelka paró un equipo mayoritariamente alternativo en el que solo repitieron titularidad tres jugadores con respecto a la derrota ante Once Caldas: los mediocampistas Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil y Rodrigo Cabral.

Estos tres futbolistas serán de la partida ante Once Caldas este martes y, factiblemente, Kudelka repita el once que inició la derrota en Colombia.

Por su parte, el equipo de Hernán Herrera viene de empatar 0-0 con Alianza, en condición de visitante, en el marco de la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor de Colombia. Con este resultado, los de Manizales se ubican en el decimonoveno lugar de la tabla.

En este empate ante Alianza, el entrenador Herrera guardó al once inicial que le ganó a Huracán y paró un equipo completamente alternativo, pensando en este viaje a Argentina. A qué hora juegan Huracán vs Once Caldas Horario: 19 Por dónde ver Huracán vs Once Caldas TV: ESPN. Formaciones Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka. Once Caldas (Colombia): James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan Cuesta; Mateo García; Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García, Mateo Zuleta; Dayro Moreno. DT: Hernán Herrera. Estadio: Tomás Adolfo Duco, Capital Federal. Árbitro: Paulo Zanovelli (Brasil) VAR: Pablo Goncalves (Brasil)