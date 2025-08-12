Huracán perdió en Colombia, pero su futuro en la Sudamericana sigue intacto

En Manizales, perdió 1-0 ante Once Caldas en la ida de los octavos de final. La revancha será el próximo martes a las 19 en Parque Patricios.

Huracán cayó por 1 a 0 con Once Caldas de Colombia al término del partido que disputaron esta noche en el estadio Palogrande, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

El autor del único gol de la tarde-noche colombiana fue el delantero Dayro Moreno, que convirtió de penal a los 11 minutos del complemento.

Con la derrota, el “Globo” deberá remontar en el partido de vuelta, a disputarse el próximo martes 19 de agosto a las 19 horas, en el que recibirá al elenco colombiano en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

La primera llegada del partido fue para el equipo argentino, luego de una presión alta, con un remate desde el borde del área del delantero Juan Bisanz, que buscó un tiro bajo y cruzado que se fue cerca del palo.

El elenco colombiano empezó a dominar el partido con el correr de los minutos y tuvo su primera llegada de peligro a los siete minutos, con una jugada colectiva desde el medio hacia la derecha en la que el volante Luis Sánchez abrió para el remate del extremo Michael Barrios, cuyo disparo alto al segundo palo fue contenido por el arquero Hernán Galíndez.

A los 16 minutos, un pase largo a la espalda de la defensa del “Globo” volvió a asistir a Barrios, quien quedó mano a mano por el costado derecho pero no pudo vencer a Galíndez con un remate bajo y cruzado.

Solo un minuto más tarde, un centro desde la derecha permitió el cabezazo del defensor Kevin Cuesta, sobre el segundo palo, cuyo frentazo bajo no superó la oposición del arquero ecuatoriano.

En su primer ataque de peligro del segundo tiempo, Once Caldas alcanzó el gol del triunfo. A los 11 minutos, Dayro Moreno aprovechó un penal, otorgado por una falta del defensor César Ibáñez sobre el extremo Michael Barrios, y cruzó un remate bajo con el pie derecho, para convertir el 1-0.

A los 22, el mediocampista Leonardo Gil avanzó por derecha y filtró un buen pase para el delantero Luciano Giménez, cuyo remate bajo y cruzado fue contenido por el arquero James Aguirre.

El equipo local volvió a acercarse al gol a los 34 minutos, por medio de un remate lejano del volante Mateo García, que tenía potencia pero salió al medio y fue tapado por el arquero Hernán Galíndez.

Síntesis Once Caldas vs Huracán por la Copa Sudamericana