Cuánto cuesta la camiseta especial de Lionel Messi para su partido despedida de la Selección argentina

Adidas lanzó una colección conmemorativa para el último encuentro del 10 con la Albiceleste, que ya está disponible en el país.

La camiseta que va a usar el capitán ante Benín incorpora detalles dorados y ya se puede comprar en la tienda oficial de Adidas.

Lionel Messi va a vestir una camiseta especial en su último partido con la Selección Argentina en el país y Adidas ya puso a la venta la colección conmemorativa . El encuentro ante Benín será el martes 6 de octubre en el estadio Monumental y la indumentaria se presentó oficialmente este viernes 25 de septiembre.

La línea incluye distintas versiones de la camiseta , además de shorts, medias, camperas y otras prendas. La casaca mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas, pero suma detalles dorados en el cuello, los puños, el escudo de la AFA, el nombre de Messi y el icónico número 10. En la parte posterior también aparece el Sol de Mayo.

La camiseta que va a usar Messi corresponde a la versión jugador. En la tienda oficial de Adidas figura como Camiseta Selección Argentina 26 Messi Versión Jugador y tiene un precio de $229.999 . El modelo permite personalizar la prenda y elegir el nombre y número del futbolista, entre ellos Messi con el 10. La versión para hinchas tiene un valor de $159.999, mientras que tanto la camiseta para mujer como la destinada a niños figuran a $149.999 en la sección de indumentaria de la Selección Argentina de Adidas.

La diferencia entre los modelos está relacionada principalmente con el tipo de prenda y su construcción . La versión jugador incorpora tecnología de rendimiento y está pensada para replicar la indumentaria utilizada en cancha. La colección no se limita a la camiseta titular. Adidas también comercializa la versión prepartido de Messi, cuyo precio es de $119.999, y una remera de algodón con la identidad del futbolista, que figura a $99.999.

El conjunto se puede completar con otras prendas de la línea Messi. El short versión jugador cuesta $109.999. El short Messi de uso general aparece publicado a $79.999. Son las dos alternativas principales para acompañar la camiseta. Las medias de Messi de la Selección Argentina tienen un precio de $25.999 en la página oficial.

Para completar el conjunto de abrigo, la campera deportiva de la Selección Argentina Messi 26 tiene un valor de $219.999. Adidas también ofrece un pantalón deportivo de la misma línea por $179.999. La tienda oficial muestra, además, otras prendas relacionadas con la Selección, como la camiseta prepartido, buzos, pantalones y distintas camperas. Pero no todos esos productos forman parte estrictamente de la edición conmemorativa que Messi messi va a vestir ante Benín.

Ya hay nueva fecha para sacar las entradas para el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

Dónde comprar online la indumentaria conmemorativa

La colección se puede comprar online a través de la tienda oficial de adidas Argentina, donde aparecen las distintas versiones de la camiseta y el resto de las prendas. La camiseta versión jugador está disponible en talles XS, S, M, L, XL, 2XL y 3XL, aunque el stock puede cambiar según el talle. La prenda puede personalizarse con el nombre y número de Messi. Adidas aclara que los artículos personalizados no entran en su política habitual de cambios y devoluciones y tampoco pueden acceder a descuentos.

La camiseta tiene un distintivo respecto de la indumentaria habitual. El escudo de la AFA está acompañado por las tres estrellas, pero los detalles dorados se extienden al nombre y al número del capitán. El diseño se pensó específicamente para la jornada de despedida y convierte a la prenda en una edición única, confeccionada especialmente para el astro rosarino.

Como era de esperarse, el lanzamiento de la colección generó una fuerte demanda entre los hinchas desde las primeras horas. La presentación oficial se produjo a pocos días del partido ante Benín, que está previsto para el 6 de octubre en el Monumental y que será el último encuentro de Messi con la Selección Argentina en territorio nacional.