Confirmado: Cristian Romero será el nuevo capitán de la Selección argentina + Agregar ámbito en









El zaguero central, campeón del Mundial 2022 en Qatar, utilizará el brazalete que heredará Lionel Messi después de su retiro, y lo hará por primera vez en esta fecha FIFA.

Cristian "Cuti" Romero, el nuevo capitán de la Selección argentina cuando se retire Lionel Messi.

Según lo confirmó Lionel Scaloni , Cristian Romero será el nuevo capitán de la Selección argentina en esta fecha FIFA, siempre y cuando le toque comenzar de titular.

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"El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota (Nicolás Otamendi). Está Emiliano (Martínez), que también puede llevar la cinta. Rodrigo (De Paul), que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar. Lautaro (Martínez) la puede llevar. Cuti es el indicado", aseguró Scaloni en la conferencia de prensa en el predio de la AFA.

Cristian "Cuti" Romero y Lionel Messi en el Mundial 2026. @Argentina El central del Atlético Madrid portará la cinta oficialmente una vez que Lionel Messi se retire de la Albiceleste, el próximo 6 de octubre frente a Benín. De igual manera, la primera vez que podrá lucirla será el miércoles 30 se septiembre, cuando aterricen en Córdoba para enfrentarse a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Además, en caso de repetir titularidad, también la llevará contra Burkina Faso en el segundo amistoso de la fecha FIFA. Este será uno de los cotejos más importantes para llevarla porque será en la casa de la Selección, el Estadio Monumental, un lugar que representó mucho recuerdos para la celeste y blanca en los últimos años. Sin ir más lejos, hospedará la despedida del "10".

Las veces que el Cuti Romero fue capitán de la Selección argentina Si bien en esta ocasión la portará oficialmente como el primer delegado, ya tuvo tres oportunidades de llevarla en su brazo izquierdo. La primera vez que el central de 28 años fue elegido para ser el capitán se dio en 2025. En el encuentro contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección argentina por 1 a 0 con gol de Julián Álvarez.

La segunda oportunidad fue en el mismo año, en la victoria amistosa contra Venezuela por 1 a 0. La última vez que la utilizó fue en el primer amistoso de la Albiceleste antes de partir hacia Estados Unidos para jugar el Mundial 2026. En el encuentro frente a Mauritania, los de celeste y blanco ganaron 2 a 1. De esta manera, cada vez que el Cuti fue el abanderado, la Selección ganó. El Cuti Romero en el Mundial 2026. @anpic4k Como bien dijo Scaloni en la conferencia, Romero no será el único en ser tenido en cuenta para ser el capitán. Los jugadores que alguna llevaron la cinta en sus equipos fueron varios: Lautaro Martínez en el Inter, Nicolás Tagliafico en Independiente, Rodrigo De Paul en el Udinese y en Inter Miami, Leonardo Balerdi en el Olympique Marsella, Enzo Fernández en el Chelsea, el Dibu Martínez en el Aston Villa y Lisandro Martínez en el Manchester United. Por lo que el cordobés deberá mostrar su liderazgo en la próxima fecha FIFA para ser el recurrente portador de la cinta.