El categórico nocaut de Anthony Joshua contra Jake Paul en la controversial noche de boxeo en EEUU

El excampeón del mundo se enfrento al influencer en el Kaseya Center de Miami. La pelea concluyó con un cross de derecha del británico en el sexto round.

En el Kaseya Center de Miami, Anthony Joshua resolvió sin problemas su polémico cruce contra Jake Paul. El excampeón del mundo se consagró vencedor con un categórico nocaut en el sexto asalto , en una velada que despertó más expectativa por el cruce de mundos que por lo que finalmente se ofreció dentro del ring.

Más allá de las discusiones deportivas, el impacto del cruce entre la estrella digital y el púgil resultó en un negocio monumental: se estima que tanto Joshua como Paul se repartieron una bolsa cercana a las 100 millones de libras cada uno, coronando una de las veladas más comentadas —y discutidas— del boxeo reciente.

El influencer estadounidense hizo su ingreso con un vestuario en homenaje al fallecido Hulk Hogan y planteó desde el inicio una estrategia conservador a, basada en el desplazamiento y la evasión. Durante los primeros tres rounds logró esquivar a un Joshua que tampoco encontró ritmo ni precisión. Las estadísticas reflejaron ese pasaje: apenas 14 golpes conectados por el británico y 10 por Paul hasta el cuarto asalto .

Sin embargo, a partir de ese momento, las piernas del youtuber comenzaron a pasar factura. En la cuarta vuelta cayó varias veces a la lona, más por desequilibrios y maniobras para ganar aire que por impactos claros.

El quiebre formal llegó en el quinto round, cuando el árbitro Chris Young inició las primeras cuentas reglamentarias. En una de ellas, Paul prácticamente se dejó caer y la cuenta llegó hasta ocho segundos. Minutos después, volvió a repetirse la escena, otra vez sin un golpe nítido que explicara la caída.

El desenlace se produjo en el sexto de los ocho rounds pactados. Joshua salió decidido a cerrar la historia ante un rival exhausto. Tras una nueva cuenta en los primeros segundos, el británico lo arrinconó, castigó el cuerpo y conectó un derechazo pleno al rostro cuando restaban 1 minuto y 40 segundos.

Tras esto, Jake Paul no logró incorporarse y Young decretó el nocaut. Desde el ringside, el influencer alcanzó a decir: “Creo que tengo la mandíbula rota”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoganPaul/status/2002271122918645903&partner=&hide_thread=false Proud brother of an absolute warrior, broke his jaw but can’t break his spirit @jakepaul pic.twitter.com/iXf1LvMRL4 — Logan Paul (@LoganPaul) December 20, 2025

El combate se disputó bajo condiciones especiales. A Joshua se le impuso un tope de peso de 245 libras, pese a tratarse de la categoría pesada. La pelea fue pactada a ocho rounds de tres minutos, con guantes de 10 onzas y un ring ligeramente más amplio de lo habitual. Aun así, contó como combate oficial para ambos.

La polémica velada

La velada fue particularmente polémica por el contexto deportivo del británico. Joshua había disputado un título mundial apenas 15 meses atrás y, aunque venía de caer por nocaut ante Daniel Dubois en Wembley, seguía siendo una figura central de la división. Hasta su sorpresiva derrota frente a Andy Ruiz Jr. en 2019, se mantenía invicto en 22 peleas, con 21 nocauts, y reinaba en la AMB, la FIB y la OMB.

Tras recuperar los cinturones ante Ruiz en Arabia Saudita, parecía que el británico resurgía con un nocaut ante Kubrat Pulev, pero luego perdió en dos oportunidades frente a Oleksandr Usyk y cedió definitivamente sus títulos. Más tarde encadenó triunfos ante rivales de menor exigencia y un nocaut mediático frente al ex UFC Francis Ngannou, antes de volver a caer con Dubois, resultado que lo mantuvo fuera del ring por más de un año hasta esta reaparición en Miami.

Joshua llegó al combate con un récord de 28 victorias (24 KO) y 4 derrotas. A sus 36 años y casi dos metros de altura, marcó uno de los pesos más bajos de su carrera: 243,4 libras. Aun así, superó por 27 libras a Jake Paul, que pesó 216,6. La diferencia física, sumada a la brecha de experiencia, fue determinante.

Paul, de 28 años, acumulaba 13 peleas previas, con 12 triunfos y una derrota, frente a rivales de credenciales dispares: Nate Diaz, un Mike Tyson de 58 años, Julio César Chávez Jr. y el ex NBA Nate Robinson, entre otros. Ese recorrido alimentó el debate en la previa, con posiciones enfrentadas sobre el impacto de este tipo de eventos en el boxeo.

Ante la polémica y el debate en redes, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, defendió el espectáculo: “Independientemente de lo que pase mañana en el ring, el mundo ahora debe respetar a Jake Paul. Un niño que conquistó las redes sociales y se enamoró del boxeo y ha entrenado tan duro como cualquiera y ha traído millones de nuevos fanáticos al deporte y está brindando una gran actividad a los boxeadores que pelean en sus carteleras”.

En la vereda opuesta, el excampeón Deontay Wilder fue lapidario: “Creo que las peleas de Paul, en general, ya han sido guionadas. Es mi opinión firme. Puede que sea lo que sea y que lo que veamos sea lo que obtengamos. Pero realmente creo que está guionada. Y lo pienso aún más con esta pelea porque ahora estás peleando con alguien en activo, un excampeón que sigue en activo. Es decir, es un boxeador de verdad. Tiene que haber un guión”.

El futuro de Joshua vuelve a abrir interrogantes. Sigue latente la posibilidad de un enfrentamiento con Tyson Fury, quien anunció su retiro en enero tras perder dos veces ante Usyk, aunque en el ambiente nadie descarta una marcha atrás para un gran evento británico.