No va más: Independiente echó a Pusineri

En una nueva cumbre con la Comisión Directiva, el DT conoció la decisión de que no continuará en el cargo, pese a que el vicepresidente Pablo Moyano había asegurado que la intención era renovar el vínculo.

El contrato de Pusineri finalizó el 31 de diciembre pasado y la extensión iba a firmarse ese día, pero debió postergarse por una deuda que desde la institución mantienen con el técnico, cercana al medio millón de dólares.

La primera propuesta de los dirigentes había sido terminar el torneo pero el entrenador se puso firme y exigió que le aseguren hasta diciembre 2021, lo que terminó de romper las negociaciones entre las partes.

Sin chances de pelear por el título de la Copa Diego Maradona y eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana, Independiente finalmente eligió un cambio de timón, mientras que Fernando Berón o Santiago Ramírez estarían al mando del plantel de forma interina contra el "Millonario", el sábado a las 21:30.

De esta manera, el exmediocampista del elenco de Avellaneda retiró sus pertenencias del club y siguió los pasos de Burruchaga, que renunció días atrás y explicó: "Lamentablemente, Independiente hoy no tiene rumbo. Hay reuniones de comisión y conmigo que debían hacerse y no se hacían, no me gustó eso".

"Ellos (por los dirigentes) tomaron decisiones sin consultarme y sólo había dos caminos: seguir así o irme. Era lógico dar un paso al costado teniendo una responsabilidad y no siendo escuchado", insistió "Burru".

Pusineri cerró su etapa en el "Rojo" después de dirigir al equipo en 27 partidos, con 11 victorias, 7 empates y 9 derrotas acumuladas.