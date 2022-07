Independiente nuevamente habilitado para elegir presidente

El clima en la entidad de Avellaneda no es el mejor hace años, pero en el último tiempo, la crisis se profundizó aún más luego del limbo político que se generó hace ya siete meses.

Es que la gestión que encabeza Moyano sigue al frente del club, aunque sin el aval legal de los socios que no pudieron emitir su voto a causa de un amparo que interpuso una lista de la oposición tras ser inhabilitada para presentarse en la votación.

Luego de esta medida, que contó con una negativa y Doman volvió a apelar, finalmente este martes, la justicia se expidió en las últimas con un fallo que cambia rotundamente el panorama político ya que la Sala 3 de Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó la sentencia del juez de primera instancia que avalaba lo dictaminado por la Junta Electoral del Rojo.

De este modo, quedaría habilitada la lista de Agrupación Independiente Tradicional (Unidad Independiente) para participar de las postergadas elecciones que debían celebrarse en diciembre del año pasado.

"Se hizo justicia. Ahora podemos participar con la Agrupación Independiente Tradicional de las elecciones. No habíamos presentado mal los papeles. Nos habían prohibido. Agradecimiento a todos los que nos bancaron esta larga travesía. Ahora Hugo Moyano debe convocar a ELECCIONES YA!", manifestó Doman en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, desde le oficialismo no se manifestaron públicamente, pero si cuentan con una instancia más ya que pueden apelar el fallo a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Si bien hace algunos meses, Héctor Maldonado había declarado que si se levantaba el amparo realizarían las elecciones, no habría que descartar un último intento de los Moyano por continuar en el poder. Igualmente, en caso se que el oficialismo no opte por no recurrir a ese escalafón, la Junta Electoral de la entidad debería citar a las tres agrupaciones habilitadas para el acto y fijar una fecha para celebrar los dilatados comicios.

El fallo que se dio a conocer este martes indica: "Revocase la sentencia apelada de fecha 31 de mayo de 2022. Hágase lugar a la demanda de amparo promovida. Levántese la suspensión decretada cautelarmente el 15 de diciembre de 2021. Hágase saber al Club Atlético Independiente que se reanuda su proceso electoral, debiendo permitir la participación de la lista auspiciada por la Agrupación Independiente Tradicional".

Por lo pronto, en Independiente habrá una asamblea la próxima semana en la que los opositores intentaran que las elecciones se lleven adelante lo antes posible o en un máximo de 30 días ya que el club, además de estar a la deriva institucionalmente, en el aspecto deportivo tampoco encuentra el rumbo en una crisis que se profundizó con la renuncia de Domínguez -en conflicto con la actual dirigencia- y que deberán solucionar lo antes posible.