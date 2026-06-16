Inglaterra afrontará el debut Mundialista con una baja de última hora

Inglaterra está a las vísperas de su debut en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y en las últimas horas se dio a conocer la noticia de que Tino Livramento, lateral del Newcastle, sufrió un desgarro en su gemelo y se perderá el debut de este miércoles a las 17 horas ante Croacia , y lo que queda de torneo. Su reemplazante será Trevoh Chalobah, jugador del Chelsea.

Livramento rotaba la titularidad con Recee James, lateral del Chelsea, y tenía varias chances de participar activamente de esta Copa del Mundo. Además, era uno de los comodines para Tuchel porque también se podía desempeñar de lateral izquierdo.

Por otro lado, Chalobah puede jugar tanto de zaguero, como lateral o mediocampista central, por lo que esa polivalencia le dio el lugar faltante en la lista de 26 convocados. En lo que va de la temporada el jugador del Chelsea jugó 47 partidos y el 80% de los minutos.

Aún así, en el público inglés siguen resonando las ausencias de Adam Wharton, Phil Foden y Cole Palmer, pero su entrenador decidió hacer un cambio posición por posición y no arriesgarse por si hay otra lesión en la zona defensiva.

Cómo llega Inglaterra

La selección inglesa llega al Mundial 2026 con más dudas que certezas. Si bien ganó los dos amistosos que jugó antes de viajar hacia el torneo, en ninguno se vio una contundencia a la altura de lo que esperaban la mayoría de los hinchas: Le ganó 3 a 0 a Costa Rica, con un juego muy lento y sin llegar mucho al arco, y venció 1 a 0 a Nueva Zelanda, en el juego más criticado de los dos, por otra vez la pasividad con la que se lo tomó el equipo.

En cuanto a si son candidatos, Tuchel respondió en conferencia de prensa: “No somos los principales favoritos, no podemos serlo, porque no lo hemos ganado en muchísimos años. Hay ganadores contrastados en el torneo, con más éxitos en ediciones recientes, por lo tanto, son los favoritos y competiremos por el trofeo", sentenció el entrenador, generando polémica en la prensa inglesa. La segunda fecha la jugarán ante Ghana, el martes 23 de junio a las 17 horas, y la tercera ante Panamá, el sábado 27 de junio a las 18 horas.

tuchel inglaterra

Cómo llega Croacia

La selección croata está con ciertos altibajos antes del debut en el certamen mundial de este miércoles. En su primer amistoso previo se enfrentó ante Bélgica y perdió 2 a 0, con varios cambios en el medio, pero dejando a Luka Vuskovic, uno de los defensores centrales sensación de la temporada que parece que va a sumar sus primeros minutos de titular. En el segundo partido, contra Eslovenia, pudieron cambiar la cara y ganaron 2 a 1, pero aún sin convencer del todo a su público.

El primer partido ante Inglaterra va a ser la prueba de fuego para saber en qué nivel están realmente, pero los hinchas croatas saben que aunque haya un tropezón en el inicio, sus próximos rivales serán más accesibles: la segunda fecha la jugarán ante Panamá el martes 23 de junio a las 20 horas, y el tercero ante Ghana el sábado 27, a las 18 horas.