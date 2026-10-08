Inter Miami prepara una millonaria operación para retener a Messi después de 2028: cómo es el plan

El contrato del argentino termina al final de la temporada 2028 de la MLS, pero la franquicia de Florida ya piensa en cómo mantenerlo dentro del proyecto. La inversión ronda entre u$s70 y u$s80 millones anuales y el plan incluye una posible participación accionaria cuando deje de jugar.

Luego de retirarse de la Selección Argentina, Lionel Messi estará completamente enfocado en la MLS, donde es clave para el proyecto de Inter Miami, que le quiere prorrogar su contrato hasta 2030.

Lionel Messi cerró una etapa histórica con la Selección Argentina después de 21 años y ahora su horizonte deportivo está concentrado exclusivamente en Inter Miami. El delantero continuará siendo la gran figura de las Garzas, pero en la franquicia de Florida ya trabajan con una mirada que va mucho más allá de su contrato actual.

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El vínculo que une a Messi con Inter Miami se extiende hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Sin embargo, la dirigencia no quiere que esa fecha marque necesariamente el final de la relación. El objetivo es mantener al argentino ligado al club incluso después de que termine su carrera como futbolista profesional.

La apuesta económica es enorme. Jorge Mas, propietario gerente y CEO de Inter Miami, considera que el proyecto construido alrededor de Messi requiere una inversión de entre US$70 millones y US$80 millones por año, contemplando el conjunto de conceptos vinculados al argentino.

La cifra refleja el peso que tiene Messi dentro de la estructura de Inter Miami. Desde su llegada a la MLS, el club dio un salto deportivo, comercial y de valoración. La franquicia alcanzó en 2026 una valuación superior a US$1.350 millones , mientras que sus ingresos se ubicaron cerca de los US$200 millones .

La ecuación para los propietarios es clara: Messi representa un costo extraordinario, pero también es uno de los principales motores del crecimiento de la franquicia.

El plan de Inter Miami después de 2028

La gran novedad es que el futuro de Messi en Miami no necesariamente tendría que estar limitado a un nuevo contrato como jugador.

Xavier Asensi, presidente de Operaciones de Negocio de Inter Miami, reveló que la franquicia ya contempla el escenario posterior al retiro y la posibilidad de que el argentino pueda formar parte del accionariado del club una vez que deje de jugar profesionalmente.

De esta manera, Miami busca construir una relación de largo plazo con su máxima figura. El objetivo sería que Messi continúe siendo parte del crecimiento de la franquicia aun cuando ya no salga a la cancha.

La construcción del NU Stadium, la expansión comercial de Inter Miami y el crecimiento de la MLS forman parte de un proyecto en el que la imagen del argentino puede seguir teniendo un enorme valor económico y deportivo.

Desde el arribo de Lionel Messi a la MLS, Inter Miami elevó su valoración hasta superar los u$s1.350 millones. X

La idea de que Messi continúe vinculado al club después de 2028, incluso con una participación accionaria, aparece así como una posible segunda etapa de una relación que comenzó en 2023 y transformó por completo a Inter Miami.

Messi, el gran activo de la franquicia

La llegada del campeón del mundo en Qatar 2022 modificó la dimensión de Inter Miami. El club pasó a tener una exposición global inédita, aumentó su valoración y se convirtió en una de las franquicias más reconocidas de la MLS.

Por eso, para los propietarios, la discusión no pasa únicamente por cuánto cuesta mantener a Messi, sino también por cuánto valor puede seguir generando.

El argentino se convirtió en el principal activo deportivo y comercial de Inter Miami. Su presencia impulsó la venta de entradas, camisetas, acuerdos comerciales, audiencias internacionales y el interés global por la franquicia.

Desde el arribo de Messi a la MLS, Inter Miami elevó su valoración hasta superar los u$s1.350 millones. El efecto del argentino llevó al equipo a otro nivel y por eso pretenden que siga ligado a la franquicia, incluso como accionista tras colgar los botines.

El crecimiento de la institución también coincide con una etapa de expansión de la MLS, que busca consolidar su posición como una de las principales ligas deportivas de Estados Unidos.

En ese contexto, perder a Messi después de 2028 representaría para Inter Miami mucho más que la salida de una estrella. También significaría desprenderse de una figura central para su estrategia comercial.

El próximo desafío de Messi

Mientras la dirigencia piensa en el largo plazo, Messi volverá a concentrarse en la competencia con Inter Miami.

El próximo compromiso de las Garzas será el sábado 10 de octubre, cuando recibirán a DC United en el NU Stadium, desde las 20.30, hora argentina, por una nueva jornada de la temporada regular de la MLS.

Si llega a tiempo y el entrenador decide utilizarlo, Messi podría volver a jugar para Inter Miami después de cerrar su ciclo con la Selección Argentina.

El futuro más allá de 2028 todavía no está firmado. No existe un acuerdo confirmado para extender su contrato hasta 2030, por lo que esa fecha debe entenderse como un horizonte de largo plazo y no como una renovación cerrada.

Lo que sí está definido es la intención de Inter Miami: Messi no debería dejar de formar parte del proyecto cuando termine su contrato como futbolista. La franquicia quiere convencerlo de que Miami sea no solamente el lugar donde termine su carrera, sino también el escenario desde el que comience una nueva etapa como empresario y accionista del club.