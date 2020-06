En medio de la incertidumbre, Quesada dejó de ser el entrenador de Jaguares

View this post on Instagram

¡Hasta pronto @gonzalo_quesada_! Volverá a Francia para continuar su carrera como Head Coach del @stade_francais_paris. Su paso como Head Coach de @jaguaresarg será recordado por siempre en el rugby argentino. ¡Muchas gracias por tu compromiso, entrega y convicción en todos estos años! ¡Hasta pronto Gonza! . . See you soon, Gonzalo! He will return to France to continue his career as Head Coach of the @stade_francais_paris. His time as Head Coach of @jaguaresarg will be remembered forever in the Argentinean rugby. Thank you very much for your commitment, dedication and conviction in all these years! See you soon!