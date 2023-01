Javier Mascherano y la consagración en Qatar: "Nos dieron un ejemplo a todos de resiliencia"

Y agregó: "Para los chicos, el mejor ejemplo es lo que vieron durante noviembre y diciembre. Mejor una Selección no nos pudo representar. Argentina hizo un Mundial espectacular, soñado, fue totalmente superior al resto de las selecciones y es ahí donde tenemos que mirar. Con eso tenemos que quedarnos".

En esa línea, continuó: "Muchas veces nos tiramos abajo o creemos que los buenos están en otro lugar y no es así. Los buenos también están acá en Argentina, nacen acá, son jóvenes e incluso, hasta hace muy poquito tiempo, jugaban en nuestra liga, así que esta Selección es el mejor ejemplo que tienen los chicos para tratar de ser mejores día a día".

Respecto a que su seleccionado será el primero en lucir la tercera estrella en la camiseta, el ex mediocampista señaló: "Yo ya no juego, así que no me toca, je. Pero es verdad que para los chicos es una gran ilusión y también es una responsabilidad. Creo que tiene que ayudarnos a convertirlo en buena energía a la hora de competir".

"Es el desafío más importante porque son mis primeros pasos como entrenador y porque estoy representando al fútbol argentino a través de la Sub 20. Eso es una gran responsabilidad, no solo para mí sino para todo el grupo de trabajo que me acompaña. Además, es volver a competir después de un proceso que ya lleva un poco más de un año, por el que pasaron un montón de chicos y hoy se terminará de cerrar el círculo con una prueba importante, con la obligación de buscar la clasificación al Mundial", añadió Mascherano.

Por último, se refirió a su rol de entrenador: "Principalmente trato de transmitir lo que siento y creo, obviamente que eso tiene que ver con lo que viví como futbolista y lo que me fueron dejando los técnicos que tuve. Nunca tuve la intención de copiar a nadie sino que traté de quedarme con cosas de cada uno y, desde ahí, crear una idea propia", cerró.