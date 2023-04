J.J. López reapareció y volvió a hablar del descenso de River

"Yo asumí la responsabilidad que tenía que asumir y listo. Nunca le eché la culpa a terceros. Tuve que haber dicho un montón de cosas para sacarme la responsabilidad de encima, pero yo me encargo de lo que me pasa. Yo era parte importante de un cuerpo técnico, la cabeza del grupo, no se dieron los resultados con Belgrano y nos tocó irnos al descenso. Son cosas del fútbol, perdés más de lo que ganás, pero pasa en todos los deportes" , expresó López en diálogo con Radio Rivadavia.

En el mismo sentido, agregó: "A nadie le gusta irse al descenso y menos con el club de tus amores. Es el club que llevo en la piel, la camiseta. Me pasaron cosas buenas, jugué casi 11 años en la Primera, salimos campeones después de 18 años. Pero a uno le duele, porque estas en el día a día, vivís en la cocina del club, hay que tomar decisiones, equivocadas o no".

"Fue una buena campaña, pero no alcanzó, desgraciadamente, y el ambiente en River no era bueno para los jugadores. El tipo que juega todos los domingos lo sentía, había mal olor. Pero ya pasó, el hincha me saluda, me para. El que me vio como jugador, me trata más por eso que por entrenador" , destacó sobre el trato que recibe por parte del público de la entidad.

Posteriormente, consideró que el descenso le costó su carrera como director técnico: "Creo que me va ser difícil volver a dirigir, solo dirigí dos equipos y en el interior (San Martín de Tucumán y Juventud Antoniana), ya no voy a dirigir más. No creo que pueda volver a hacerlo".

"Hay una camada de muchos entrenadores jóvenes y los grandes tienen que ir dejando. Creo que es momento de dejarles el lugar a ellos. Yo estoy conforme con todo lo que me pasó en lo deportivo, no cambiaría nada, solo el descenso. Después no tengo nada que reprocharme, fui feliz", remarcó el ex entrenador de Instituto y Talleres de Córdoba, entre otros.

En cuanto al hincha de River, agregó: "La mayoría me preguntan que pasó y me dicen que no tuve la culpa de perder la categoría. No me reprocho nada, ni la gente me reprocha mucho en la calle".

Por otra parte, López, quien defendió la camiseta del club de Núñez casi 11 temporadas, recordó sus inicios y destacó el logro del título de 1975, el cual cortó una racha de 18 años sin vueltas olímpicas para el conjunto "Millonario".

"Cortamos una racha de casi 18 años sin salir campeones. Se dio que tuvimos una camada de jugadores que estaban pidiendo primera y River tenía muchos profesionales y grandes. Al ser de mucho costo, hizo una limpieza porque no se llegaban a los títulos", explicó el ex entrenador sobre como se gestó el plantel que quedó en la historia.

"Nosotros veníamos jugando en tercera y bien. Esa camada, en inferiores no ganamos ningún torneo desde la novena, sin embargo llegamos casi 11 o 12 jugadores. Ahí armaron el plantel con algunos grandes y entre los chicos estaba yo", añadió.

"Después que llegamos a Primera, (Norberto) Alonso, (Daniel) Passarella y yo entre tantos, formamos el equipo del 75. Fueron jugadores claves, imaginate que jugamos casi ocho años juntos. Muchos buenos jugadores tuvieron que irse porque tuvimos continuidad y logramos títulos", sentenció.