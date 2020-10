'Roña' Castro confesó que hizo justicia por mano propia con un ladrón que lo asaltó

"Fue al voleo, me apuntaron con dos fierros y tuve que dar toda la plata y el celular", contó Castro, quien también es apodado 'Locomotora' por el estilo agresivo que cosechó en su extensa carrera boxística, en declaraciones al canal TN.

El boxeador señaló que en principio fue amenazado con dos armas de fuego por los delincuentes, después de lo cual uno de ellos lo aguardó y el otro lo abordó para sacarle sus pertenencias.

Los delincuentes, tras cometer el atraco, se alejaron en un automóvil rumbo a un asentamiento cercano. "No alcancé a tomar la patente, ni nada", expresó el boxeador, que se manifestado triste por la pérdida del celular en el que tenía "fotos de la familia, de los amigos y de muchas figuras, como Diego Maradona".

Encontró al ladrón y no tuvo piedad

'Roña' Castro, en diálogo con Planeta 947, contó qué pasó cuando volvió a ver al ladrón que lo ultrajó y la violenta reacción que tuvo.

"¿Querés que te diga la verdad? Lo agarré ayer y lo cagué bien a trompadas. Nadie lo sabe, no lo quise comentar. Lo encontré enfrente del negocio mío. 'Este es el que me robó', dije. Fui y lo agarré. Cuando me vio, se cagó y se meó. Ahí le dije 'vos fuiste el que me robaste'. ‘Perdoná, Roña’, me decía. Me desahogué con este boludo cuando lo agarré", reconoció Castro.

No es todo. Cuando le consultaron si temía una represalia por parte de los ladrones y fue contundente con su respuesta: "Tiene que tener huevos para venir a buscarme de nuevo porque ellos saben que yo ayudo a todo el mundo y soy bueno con todos. Yo tengo un comedor, reparto ropa, alimentos no perecederos y recibo donaciones”.