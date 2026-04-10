La Conmebol respaldó a Gianni Infantino para ser reelecto como presidente de la FIFA + Seguir en









El Consejo de la Confederación se pronunció ante una eventual postulación a la reelección para el periodo 2027-2031. Destacaron el liderazgo de Infantino y los negocios impulsados durante su gestión.

La Conmebol respaldó a Infantino para ser reelecto como presidente de la FIFA

La Conmebol, organismo rector del fútbol sudamericano, dio el jueves su respaldo a Gianni Infantino en caso de que decida presentarse a la reelección como presidente de la FIFA para un cuarto mandato.

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Si bien Infantino aún no ha confirmado si se presentará para el mandato 2027-2031, el consejo de la Conmebol dijo en un comunicado que "manifestó de manera unánime" su apoyo al dirigente de 56 años ante una posible candidatura.

"Presidente Gianni Infantino, gracias por su compromiso permanente con el desarrollo del fútbol sudamericano y por el liderazgo impulsado a nivel global", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Valoramos profundamente su cercanía con nuestra región y su visión para seguir haciendo crecer este deporte en todo el mundo", agregó.

La Conmebol es la primera federación en expresar su apoyo a la reelección de Infantino.

El suizo asumió el cargo en 2016, sustituyendo a Sepp Blatter, y fue reelegido sin oposición en 2019 y de nuevo en 2023. Infantino ha impulsado la ampliación de las competiciones de la FIFA durante su mandato. El Mundial de este año en Norteamérica es el primero en contar con 48 equipos, mientras que el torneo femenino de 2023 se amplió a 32. El mandato de Infantino también ha suscitado algunas críticas por cuestiones como la gobernanza y la saturación del calendario. El Consejo de Conmebol se reunió en Asunción Alejandro Domínguez y los diez representantes de las Asociaciones Miembro mantuvieron un encuentro en la antesala del Congreso de Conmebol que se celebrará el 23 de abril en Quito. Entre los temas abordados se destacaon el análisis de los números que arrojará el balance económico y el presupuesto para el próximo ejercicio; además, se habló sobre las chances de realizar un torneo clasificatorio de Sudamérica para el Mundial 2030, que comenzará a disputarse en la primera fecha FIFA de 2027.