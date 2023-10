José Mourinho atacó al "Papu" Gómez con su filosa ironía

"No recuerdo que haya jugado en la final de la Europa League contra nosotros. Me parece que lo hizo contra Juventus en semifinales con un control ya positivo. No es mi problema. Tengo un poco de tos, pero no tomaré jarabe, podría tener problemas en el control antidoping", lanzó Mourinho en conferencia de prensa, luego del triunfo agónico de Roma ante Monza, el club donde milita el "Papu" Gómez.