Fórmula 1: suspenden ensayos en Bahréin tras la caída de un misil cerca del circuito

La prueba que iban a realizar McLaren y Mercedes junto a Pirelli fue cancelada por razones de seguridad. El inicio de la temporada 2026 queda bajo análisis.

El misil que impactó a pocos metros del circuito de Bahréin

La actividad de ensayos de Fórmula 1 programada en el Circuito Internacional de Bahréin, en Sakhir, fue interrumpida luego de que un misil impactara a unos 20 kilómetros del trazado, en medio del conflicto que sacude a la región.

La situación obligó a cancelar los test que debían llevar adelante McLaren y Mercedes junto al proveedor oficial de neumáticos Pirelli, como parte de la preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Desde la compañía italiana confirmaron que todo el personal desplazado a Manama se encuentra fuera de peligro, aunque se resolvió suspender las jornadas previstas para el desarrollo de compuestos de lluvia. La decisión estuvo vinculada también al cierre del espacio aéreo en sectores del Golfo, lo que complica la logística del evento.

FORMULA 1 El campeonato 2026 tiene previsto su arranque en Australia, pero el inmediato regreso a Medio Oriente, con fechas en Bahréin y luego en Arabia Saudita, genera inquietud en el paddock ante un contexto internacional aún inestable. Fórmula 1: reprogramación en análisis y calendario en observación Pirelli evalúa trasladar los ensayos a Europa en las próximas semanas. Mientras tanto, el Gran Premio de Bahréin, previsto del 10 al 12 de abril, continúa en el calendario oficial, aunque la FIA sigue de cerca la evolución del escenario geopolítico.

