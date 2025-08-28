SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de agosto 2025 - 11:30

Selección argentina: Scaloni dio la lista definitiva para las últimas dos fechas de Eliminatorias

El entrenador de la Selección argentina comunicó el corte definitivo de los convocados par jugar ante Venezuela y Ecuador. Son 29 citados para el cierre de las Eliminatorias.

Selección argentina: Scaloni dio la lista definitiva para las últimas dos fechas de Eliminatorias

Selección argentina: Scaloni dio la lista definitiva para las últimas dos fechas de Eliminatorias

Lionel Scaloni dio a conocer la lista defintiva de 29 futbolistas convocados para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Allí, la Selección argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador a principios de septiembre.

Informate más

A diferencia de la prelista anunciada hace 10 días, el entrenador solo excluyó a dos jugadores: Facundo Medina y Ángel Correa. El resto, son los mismos.

Los convocados para la última doble fecha de Eliminatorias:

image

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias