Selección argentina: Scaloni dio la lista definitiva para las últimas dos fechas de Eliminatorias







El entrenador de la Selección argentina comunicó el corte definitivo de los convocados par jugar ante Venezuela y Ecuador. Son 29 citados para el cierre de las Eliminatorias.

Selección argentina: Scaloni dio la lista definitiva para las últimas dos fechas de Eliminatorias

Lionel Scaloni dio a conocer la lista defintiva de 29 futbolistas convocados para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Allí, la Selección argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador a principios de septiembre.

A diferencia de la prelista anunciada hace 10 días, el entrenador solo excluyó a dos jugadores: Facundo Medina y Ángel Correa. El resto, son los mismos.

Los convocados para la última doble fecha de Eliminatorias: image