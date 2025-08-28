Lionel Scaloni dio a conocer la lista defintiva de 29 futbolistas convocados para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Selección argentina: Scaloni dio la lista definitiva para las últimas dos fechas de Eliminatorias
El entrenador de la Selección argentina comunicó el corte definitivo de los convocados par jugar ante Venezuela y Ecuador. Son 29 citados para el cierre de las Eliminatorias.
Allí, la Selección argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador a principios de septiembre.
A diferencia de la prelista anunciada hace 10 días, el entrenador solo excluyó a dos jugadores: Facundo Medina y Ángel Correa. El resto, son los mismos.
