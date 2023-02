Arde el Manchester City: Guardiola amenazó con irse si le mienten sobre la realidad económica del club

Según el diario londinense The Sun, Guardiola, quien cuenta en el plantel del City con el argentino campeón mundial Julián Álvarez, manifestó: "Le dije a nuestra gente 'Cuéntenme todo sobre las sospechas que hay. Los miré y les creí al 100 por ciento desde el primer día, pero les señalé...Si me mienten, al día siguiente no estaré aquí. Estaré fuera y ya no serán mis amigos'", señaló Guardiola.